Aproximativ 90 de drone s-au prăbușit în apă în timpul unui spectacol desfășurat la festivalul Vivid Sydney din Australia, după ce mai multe aparate au ieșit din formație. Incidentul a atras atenția asupra uneia dintre cele mai mari provocări ale aeronavelor autonome: capacitatea de a reacționa în siguranță atunci când apare o defecțiune, scrie Science Alert.

În timpul spectacolului desfășurat deasupra portului Darling Harbour, un roi format din aproximativ 1.000 de drone a întâmpinat probleme majore. Multe dintre aparate au ieșit brusc din formație, iar aproximativ 90 de drone au căzut în apă. Incidentul a fost pus pe seama unor interferențe radio.

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Evenimentul evidențiază o întrebare esențială pentru dezvoltarea aeronavelor autonome, într-un context în care dronele ar putea deveni o prezență obișnuită în marile orașe în următorii ani.

În Statele Unite, compania de livrări cu drone Wing a anunțat recent extinderea parteneriatului cu Walmart în încă șapte orașe, un semn al dezvoltării accelerate a acestui sector.

Cum sunt concepute aeronavele autonome pentru a face față defecțiunilor

Aeronavele autonome moderne sunt proiectate astfel încât o singură defecțiune să nu ducă la pierderea aparatului. Acestea utilizează mai multe motoare, sisteme de propulsie distribuită, calculatoare de zbor de rezervă și programe capabile să continue funcționarea chiar și atunci când apar anumite erori.

Totuși, chiar și cele mai fiabile sisteme pot întâmpina probleme neașteptate. O defecțiune minoră de software, un senzor defect sau schimbări bruște ale condițiilor de operare pot deveni periculoase atunci când apar simultan.

Mediul urban adaugă însă dificultăți suplimentare.

Ce se întâmplă când o aeronavă autonomă are o problemă

În cazul aeronavelor convenționale, pilotul este cel care gestionează urgențele și decide cum poate fi redus riscul pentru oamenii aflați la sol.

În cazul aeronavelor autonome, această responsabilitate revine sistemelor de bord. Acestea trebuie să identifice problema, să analizeze opțiunile disponibile și să aleagă cea mai sigură variantă.

Sistemul trebuie să stabilească rapid unde poate ateriza în siguranță, dacă există riscuri pentru oameni, vehicule sau clădiri și dacă aeronava poate ajunge la locul ales în condiții de siguranță.

Pentru a răspunde eficient unei situații de urgență, o aeronavă autonomă trebuie să îndeplinească trei funcții esențiale: să înțeleagă mediul înconjurător, să decidă care opțiune implică cel mai mic risc și să se deplaseze în siguranță către locul ales.

Aceste procese trebuie să funcționeze simultan și în timp real, ca parte a unui singur sistem de siguranță.

Viitorul transportului autonom depinde de gestionarea situațiilor rare

Industria și autoritățile de reglementare se concentrează în prezent pe prevenirea defecțiunilor prin testare, certificare și sisteme de rezervă. Specialiștii atrag însă atenția că la fel de important este modul în care aeronavele reacționează după apariția unei probleme.

Cele mai rezistente sisteme nu sunt neapărat cele care nu întâmpină niciodată dificultăți, ci cele care pot identifica rapid problemele, se pot adapta și pot reduce riscurile înainte ca situația să devină critică.

În acest context, o aterizare de urgență nu este considerată o măsură de ultim moment, ci o capacitate planificată încă din timpul zborului și pregătită să fie utilizată oricând este necesar.

Incidentul de la Vivid Sydney reprezintă un exemplu relevant. Deși defecțiunea a generat titluri în presa internațională, răspunsul sistemului a fost cel care a contat cel mai mult. Dronele nu au dispărut pur și simplu din aer, au fost activate procedurile de siguranță, iar evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Pe măsură ce aeronavele autonome vor deveni tot mai prezente deasupra orașelor, succesul lor va depinde de încrederea publicului că pot gestiona în siguranță inclusiv situațiile rare și neprevăzute.

Editor : Ș.A.