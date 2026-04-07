Galerie Foto „Apus de Pământ” văzut de pe orbita Lunii. Imagini spectaculoase transmise de astronauţii misiunii Artemis 2

Imagini transmise de astronauții misiunii Artemis 2. Foto: NASA

La peste 57 de ani după prima fotografie a unui răsărit al Pământului realizată de un astronaut participant la misiunea Apollo 8, succesorii săi din cadrul misiunii Artemis 2 au imortalizat un apus al Pământului în spatele Lunii. Imaginile spectaculoase au fost publicate de NASA.

Echipajul misiunii Artemis 2 este compus din americanii Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover şi canadianul Jeremy Hansen.

Fotografia a fost realizată luni, când capsula lor Orion a realizat un survol al Lunii, relatează Agerpres. Noua imagine evocă legendara fotografie din timpul misiunii Apollo 8, realizată pe 24 decembrie 1968 de americanul Bill Anders cu ocazia primului survol al Lunii realizat de către oameni, alături de compatrioţii săi Frank Borman şi Jim Lovell.

Misiunea Apollo 8 a făcut de 10 ori înconjurul Lunii, fără să aselenizeze, iar în timpul unui astfel de survol, Bill Anders a imortalizat albastrul strălucitor al Terrei care se evidenţia în întunericul vast al spaţiului, amplificat de orizontul dezolant şi monocromatic al Lunii în prim-plan.

„Am parcurs tot acest drum pentru a explora Luna, iar cel mai important lucru este că am descoperit Pământul", a declarat Bill Anders la întoarcerea sa pe Terra.

Fotografia „Răsăritul Pământului" apare adeseori în selecţiile dedicate celor mai marcante imagini istorice şi a fost inclusă în 2003 într-un volum publicat de revista Life, intitulat „100 de fotografii care au schimbat lumea".

Moştenirea misiunii Apollo 8 i-a însoţit luni pe astronauţii care participă la misiunea Artemis 2. Ei şi-au început ziua de ieri ascultând un mesaj înregistrat de Jim Lovell înaintea morţii sale din august 2025.

„Este o zi istorică. Ştiu că veţi fi foarte ocupaţi, dar nu uitaţi să vă bucuraţi de privelişte", le-a transmis fostul astronaut american.

