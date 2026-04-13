Live TV

Artemis II reaprinde cursa pentru Lună. Cât de aproape suntem de o nouă aselenizare

Data publicării:
ilustrație cu un astronaut pe Lună
Multe dintre enigmele legate de satelitul natural al Pământului ar putea fi rezolvate în următorii 10-20 de ani. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ce ne-a arătat până acum Artemis II Oamenii, parte din sistem

Misiunea Artemis II a NASA, lansată pe 1 aprilie, marchează un pas esențial în planurile de revenire a oamenilor pe Lună, după ce racheta, capsula și echipajul au depășit așteptările inginerilor pe parcursul întregului zbor, încheiat cu succes. Pentru prima dată, nava Orion a fost testată cu oameni la bord în condiții reale, iar rezultatele arată că sistemele au funcționat conform planului, de la lansare și traiectoria spre Lună până la revenirea pe Pământ. În acest context, misiunea consolidează încrederea în capacitatea NASA de a duce din nou oameni pe Lună, chiar dacă obiectivul unei aselenizări până în 2028 rămâne unul ambițios, scrie BBC.

Ce ne-a arătat până acum Artemis II

La câteva zile după ce racheta Space Launch System (SLS) a ajuns pe rampa de lansare de la Centrul Spațial Kennedy, cea mai importantă lecție despre Artemis II fusese deja învățată.

După două lansări amânate în februarie și din nou în martie, din cauza unor probleme tehnice distincte, administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că „lansarea unei rachete atât de importante și complexe precum SLS o dată la trei ani nu este o cale spre succes”.

Misiunea precedentă, Artemis I, fără echipaj, a fost lansată în noiembrie 2022.

Agenția, a spus el, trebuie să înceteze să trateze fiecare rachetă „ca pe o operă de artă” și să înceapă să lanseze cu frecvența unui program care înseamnă cu adevărat afaceri serioase.

SLS a generat o tracțiune de 8,8 milioane de livre la decolare și, din toate punctele de vedere importante pentru ingineri, a funcționat conform planului. Fiecare etapă a ascensiunii a fost, în limbajul rezervat al controlului misiunii, „nominală”: presiunea dinamică maximă, oprirea motoarelor principale și separarea boosterelor.

Două dintre cele trei corecții de traiectorie planificate pe drumul spre Lună au fost anulate, deoarece traiectoria era deja atât de precisă încât nu au mai fost necesare.

Dr. Simeon Barber, cercetător la Open University a declarat: „Trebuie să le acordăm credit – au reușit din prima.”

La o zi după lansare a venit momentul critic. Orion și-a pornit motorul principal timp de cinci minute și 55 de secunde – manevra cunoscută drept „injecție translunară” – plasând nava pe o traiectorie spre Lună fără a mai necesita manevre majore ulterioare.

Această manevră a fost „impecabilă”, potrivit șefei programului Artemis, dr. Lori Glaze.

Oamenii, parte din sistem

Scopul oficial al acestei misiuni este de a introduce oameni în Orion și de a observa ce se întâmplă – nu doar cu nava, ci și cu interacțiunea dintre echipaj și sistem. Ceea ce s-a întâmplat a fost exact ceea ce se anticipa și, în același timp, exact ceea ce nu putea fi testat într-un simulator.

Au existat probleme cu toaleta. O problemă la distribuitorul de apă a făcut ca echipajul să depoziteze apa în pungi, ca măsură de precauție. O defecțiune minoră într-un sistem de heliu a fost menționată la o conferință de presă și rezolvată discret.

Așa cum a observat Barber: „Totul ține de introducerea oamenilor în sistem – acești oameni incomozi care apasă butoane, respiră dioxid de carbon, vor aer condiționat și trebuie să folosească toaleta. Totul este despre cum funcționează sistemul cu ei la bord.”

Inginerii care monitorizează sistemul de eliminare a CO2 sau testează comportamentul navei în condiții de avarie construiesc argumentul că acest vehicul este suficient de sigur pentru a transporta oameni până la suprafața Lunii.

Evaluarea generală a lui Barber a fost directă: „Orion pare să fi funcționat destul de bine – în special sistemele de propulsie, care sunt esențiale.”

NASA a pus accent pe rezultatele științifice. Echipajul a realizat observații ample în timpul survolului lunar – aproximativ 35 de formațiuni geologice identificate în timp real, variații de culoare care pot indica compoziția minerală și o eclipsă de Soare văzută din spațiu, despre care pilotul Victor Glover a spus că „pare ireală”.

O imagine a ieșit în evidență: bazinul Orientale, un crater de aproximativ 960 km, observat complet de ochiul uman pentru prima dată.

Cu toate acestea, știința nu este principalul obiectiv. Profesorul Chris Lintott de la Oxford a spus: „Valoarea artistică a imaginilor este semnificativă, dar valoarea lor științifică este limitată.”

India a aselenizat cu Chandrayaan-3 în 2023, iar China a adus mostre cu Chang'e-6 în 2024. Sondele robotice au cartografiat deja aceste zone în detaliu.

Cel mai emoționant moment nu a venit de la instrumente, ci de la echipaj. După ce au depășit recordul de distanță stabilit de echipajul Apollo 13 în 1970, Jeremy Hansen a transmis un mesaj către centrul de control.

„Am pierdut pe cineva drag. Numele ei era Carroll și am vrea să numim acest crater Carroll.”

Au urmat 45 de secunde de tăcere. Comandantul Reid Wiseman a izbucnit în lacrimi. Echipajul s-a îmbrățișat. Pe Pământ, fiicele sale priveau momentul din Houston.

Acest moment contează dincolo de emoție. Programele spațiale care nu generează emoții reale nu rezistă. Programul Apollo a rămas în memorie nu doar pentru inginerie, ci pentru curajul și ambiția umană pe care le-a simbolizat.

Citește și:

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Peter Magyar. Foto: Profimedia
Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după victoria electorală...
banner stramtoarea ormuz - iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 45. Blocada americană asupra...
traian basescu profimedia
Traian Băsescu, reacție după alegerile din Ungaria: „Tandemul...
viktor orban george simion
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din...
Ultimele știri
Aglomerație pe Valea Prahovei după minivacanța de Paște. Trafic intens și pe autostrăzile spre București
Rusia a încălcat armistițiul de Paște de aproape 11.000 de ori, afirmă Ucraina. „Putin este, desigur, cel mai creștin om din lume”
Mesajul lui Donald Trump, după ce blocada SUA asupra porturilor iraniene a intrat în vigoare: „Va fi eliminată imediat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
Fanatik.ro
Țara unde a mers Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Tânăra a luat o decizie complet surprinzătoare
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice...
Adevărul
Învingător în alegeri, Peter Magyar cere demisia președintelui Ungariei și anunță unde va face primele vizite...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură! I-a dat lui Chivu vestea în direct, după Como - Inter 3-4: "99% se face"
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...