NASA transmite în direct ultimele momente ale misiunii Artemis II, în timp ce echipajul se pregătește pentru cea mai riscantă etapă a întoarcerii pe Pământ. După 10 zile în spațiu, capsula Orion urmează să intre în atmosferă cu aproximativ 40.000 km/h și să amerizeze în Oceanul Pacific la ora 3:07, ora României.

Momentul critic al întregii misiuni urmează însă abia acum: reintrarea în atmosferă, considerată cea mai periculoasă etapă, care durează aproximativ 14 minute.

Revenirea pe Pământ presupune o succesiune extrem de precisă de manevre, în care orice eroare poate avea consecințe majore. Capsula intră în atmosferă cu o viteză de aproximativ 40.000 km/h și este supusă unor temperaturi extreme.

„Totul trebuie strâns și depozitat, scaunele desfăcute, iar costumele de zbor de culoarea portocaliu aprins trebuie îmbrăcate din nou. După o listă finală de verificări, care durează câteva ore pentru a fi parcursă, e momentul să-și ia rămas-bun de la modulul european de serviciu. Acesta a furnizat energie și propulsie și nu mai este necesar. Apoi, capsula trebuie reorientată, astfel încât scutul termic să fie îndreptat spre atmosferă. Pe măsură ce străbate atmosfera cu viteză, va fi supusă unor temperaturi de 2.700 de grade Celsius - adică jumătate din temperatura de la suprafața Soarelui. Apoi, odată încheiată această etapă, se deschide o serie de parașute, în total 11, pentru a-i reduce viteza”, Rebecca Morelle, jurnalist BBC.

Misiunea Artemis a marcat un moment important în explorarea spațială, echipajul ajungând la cea mai mare distanță de Pământ parcursă vreodată de oameni. Zborul face parte din planurile de revenire a omenirii pe Lună și, ulterior, de pregătire a misiunilor către Marte.

După amerizarea în Oceanul Pacific, echipele de recuperare vor interveni pentru a securiza capsula și pentru a prelua echipajul. Astronauții vor fi transportați pe uscat, unde vor începe evaluările medicale și perioada de readaptare la gravitația terestră.

