Astronom, despre obiectul care îi intrigă pe cercetători: Sigur nu e o navă extraterestră. Dacă ar fi fost, cred că au adormit la volan

Oumuamua este un obiect spațial care a intrat în sistemul nostru solar cu o viteză foarte mare, ca și cum n-ar fi vrut să rămână aici, spune astronomul Adrian Șonka despre straniul corp ceresc ce a dat naștere multor discuții, ipoteze și controverse, încât s-a mers până la a spune că ar putea fi vorba despre o sondă sau chiar de o navetă spațială extraterestră.

„Sigur nu este o sondă extraterestră. Dacă ar fi fost, cred că ar fi adormit la volan”, spune cu umor Adrian Șonka, lector la Observatorul Astronomic din București.

„Practic, noi am mai văzut comete care se apropie de Soare și pleacă rapid de lângă acesta, dar acestea câștigă viteză după ce trec pe lângă Soare. Acest obiect a venit deja cu o viteză foarte mare, ceea ce ne-a arătat că vine de undeva din afara sistemului solar și ne-am gândit că ar putea fi o cometă, o cometă normală. Însă cometele normale fac un fel de nor de gaz în jurul lor și lasă și o coadă. N-a făcut așa ceva”, a explicat Adrian Șonka la Digi24.

„Am crezut că poate este o cometă compusă dintr-o materie mai ciudată, hidrogen, un fel de hidrogen care se găsește în spațiul cosmic interstelar, însă acesta este prea mic și s-ar fi consumat pe drum. Pentru că noi am găsit și de unde a venit obiectul acesta, de undeva de la vreo 10.000 de ani lumină depărtare. Deci, ipotezele astea două nu funcționează și unii au spus că poate este o sondă extraterestră”, a explicat astronomul.

„Practic, este un obiect care a stat milioane de ani, zeci de milioane de ani în spațiul cosmic, la frig, la minus 200 de grade și bineînțeles că s-a schimbat compoziția lui, este diferită”, mai spune Adrian Șonka.

„Am observat și că a accelerat, probabil pentru că a început să se topească sau să sublimeze și s-a comportat ca o mică rachetă”, a adăugat astronomul.

Nu este o navă extraterestră, dar este ceva care vine de undeva de departe, de la alte stele, a conchis Adrian Șonka.

Oumuamua a ieșit din raza telescoapelor de pe Terra

El a mai spus că telescoapele actuale nu mai pot monitoriza straniul obiect spațial de circa un an, pentru că acum se află foarte departe de noi și este mic, nu are decât vreo câteva sute de metri, are o formă de farfurie, de disc cu un diametru de câteva sute de metri, și se află deja la 2-3 miliarde de kilometri depărtare de noi, așa că nu mai poate fi văzut de pe Pământ.

„Tot ce am obținut până acum va fi folosit la testarea teoriilor, dar nu-l mai putem vedea. Poate pun frână și se întorc, dar nu e cazul, pentru că nu e sondă extraterestră”, a completat glumind astronomul.

El recunoaște însă că acest obiect spațial a fost o premieră pentru oamenii de știință, dar culmea a fost că după circa un an, a mai apărut un obiect similar, care a venit din spațiul interstelar. („cometa” Borisov - n.r.).

„Practic, astronomii s-au gândit câte ar putea fi pe an și s-a descoperit că ar putea fi câteva obiecte pe an care vin de la alte stele, numai că sunt foarte greu de găsit, pentru că sunt mici și probabil sunt rămășițe de la obiecte mai mari și de aceea nu se pot vedea. Oumuamua a putut fi observat doar 80 de zile și de un an și ceva nu se mai poate vedea deloc”, a spus, la Digi24, Adrian Șonka, astronom și lector la Observatorul Astronomic București.

Povestea obiectului interstelar în formă de trabuc

'Oumuamua a fost reperată în 2017 de telescopul Pan-STARRS1 din Hawaii, de unde îşi are originea şi numele ei, care înseamnă „mesager care ajunge la noi din trecutul îndepărtat” în limba hawaiiană. Obiectul măsura aproximativ 400 de metri lungime şi 40 de metri lăţime şi a fost urmărit de mai multe telescoape de pe Terra, în virtutea calităţii sale extraordinare de prim obiect cosmic detectat de oameni care provenea dintr-un alt sistem stelar.

De la descoperirea acestuia, oamenii de știință s-au întrecut în teorii prin care să-i explice atât forma neobișnuită, cât și originile. Prima dată au spus că este un asteroid, apoi o cometă. În cele din urmă au hotărât că este primul obiect de acest fel observat, așa că au creat o nouă clasă - a „corpurilor cerești interstelare”.

Cine a formulat ipoteza sondei extraterestre

La circa un an de când obiectul a fost observat în sistemul nostru solar, o lucrare a cercetătorilor de la Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a ridicat posibilitatea ca acest corp ceresc de culoare roșu închis, de zece ori mai lung decât lat și care călătorea cu o viteză de 315.431,424 de km/h, ar putea avea o „origine artificială”. Cu alte cuvinte, nu a fost creat de natură.

„Oumuamua ar fi putut fi o sondă trimisă intenționat în apropierea Pământului de o cultură extraterestră”, se arăta în lucrarea apărută în Astrophysical Journal Letters, redactată de profesorul în astrofizică Abraham Loeb și doctorandul Shmuel Bialy. Luând în considerare viteza mare a obiectului și traiectoria neobișnuită, posibila sondă extraterestră nu mai este operațională, au conchis ei.

Imediat, ipoteza a stârnit controverse și a fost criticată de comunitatea științifică.

Discuțiile în contradictoriu pe această temă vor continua probabil și în 2021, pentru că Avi Loeb, astrofizicianul israelian de la Universitatea Harvard care a emis ipoteza sondei extraterestre, va publica în ianuarie o carte intitulată „Extra­ter­res­trial : The First Sign of Intel­ligent Life Beyond Earth” (Extraterestru: primul semn de viață inteligentă dincolo de Terra).

