AFM a făcut anunțul oficial despre programul Rabla. Suma voucherelor pentru fiecare categorie de autovehicule

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice. Valoarea tichetelor a fost actualizată pentru fiecare categorie de vehicul.

„Administraţia Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, unul dintre cele mai aşteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto naţional şi de sprijinire a mobilităţii nepoluante. În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizaţi, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată şi sesiunea pentru beneficiari - persoane fizice”, se arată într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Noul Ghid de finanţare pentru Programul Rabla Auto 2025 a fost pus în consultare publică, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi include actualizări importante referitoare la valoarea ecotichetului.

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul:

  • 18.500 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul hibrid;
  • 10.000 lei – pentru achiziţionarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„AFM vine în întâmpinarea celor care îşi doresc autovehicule mai puţin poluante, dar şi în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult aşteptatul program Rabla este lansat anul acesta şi în condiţiile impuse de noua ordonanţă, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligaţi să le respectăm. În acelaşi timp, prin reducerea valorii voucherului pentru maşinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situaţiei economice actuale şi permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Elaborarea noului Ghid a avut la bază şi consultări cu reprezentanţii industriei auto, astfel încât măsurile propuse să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât şi nevoilor pieţei.

