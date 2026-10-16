Butonul din mașină care poate influența consumul de carburant. Ce spun specialiștii despre riscul de uzură a componentelor auto

Sistemul start-stop oprește automat motorul când mașina staționează, de exemplu la semafor, și îl repornește atunci când șoferul se pregătește să plece de pe loc. Funcția urmărește reducerea consumului de carburant și a emisiilor în timpul acestor pauze, însă utilizarea sa în traficul aglomerat ridică întrebări despre felul în care pornirile repetate solicită componentele autoturismului.

Decizia de a păstra activă funcția start-stop sau de a o dezactiva ține de înțelegerea modului în care aceasta lucrează. Beneficiile privind consumul de carburant trebuie analizate în raport cu particularitățile mașinii și cu situațiile întâlnite în trafic.

Ce înseamnă și ce rol are sistemul start-stop

Sistemul start-stop oprește automat motorul în timpul unor opriri scurte, precum așteptarea la semafor sau într-un ambuteiaj, pentru a reduce consumul de carburant și emisiile generate la ralanti - atunci când motorul merge la turație minimă, mașina staționează, iar pedala de accelerație nu este apăsată. Oprirea este temporară, iar repornirea se face automat, fără folosirea cheii sau a butonului de pornire.

Repornirea motorului este declanșată prin acționarea pedalelor, în funcție de tipul transmisiei, dar poate avea loc și fără intervenția șoferului, atunci când sistemul trebuie să asigure încărcarea bateriei sau menținerea temperaturii din habitaclu. Condițiile de oprire și repornire diferă în funcție de model și de dotări, fiind descrise în manualul vehiculului.

Cum funcționează la mașinile cu transmisie manuală și automată

La autoturismele cu transmisie manuală, motorul se poate opri după ce șoferul aduce schimbătorul în punctul mort și eliberează pedala de ambreiaj. Apăsarea acesteia permite repornirea și pregătirea pentru plecarea de pe loc.

În cazul unei cutii automate, oprirea se produce, de regulă, când vehiculul staționează, iar conducătorul auto menține frâna apăsată. Eliberarea pedalei declanșează repornirea. La unele modele, dacă este activată funcția Auto Hold, care menține mașina imobilizată după ridicarea piciorului de pe frână, motorul pornește abia la apăsarea accelerației.

Folosirea funcției start-stop în trafic

„Sistemul Start-Stop este făcut ca, în momentul în care o mașină nu este în mișcare (în timpul staționării), să oprească și motorul pentru a reduce consumul de carburant și emisiile de dioxid de carbon, pentru a proteja mediul. În ceea ce privește folosirea funcției Start-Stop, problema nu se pune neapărat la consumul de carburant, ci, mai degrabă, la uzura unor componente, în special vorbim de electromotor, care are mai multe porniri decât în cazul unui autoturism fără acest sistem.

La pornire, tot timpul motorul consumă mai mult carburant decât într-o funcționare statică și, în acest context, dacă consumul de combustibil este mai mare, atunci este posibil ca și noxele emanate să fie în cantități mai mari (electromotorul și alte componente sunt adaptate numărului suplimentar de porniri).”, a explicat pentru Digi24.ro Dan Barbu, președintele Patronatului Operatorilor de Service Auto din România

Întârzierea la repornire, un posibil risc în trafic

„Din punctul meu de vedere, principala problemă a sistemului start-stop ține de siguranța circulației. De exemplu, atunci când un șofer oprește pentru a acorda prioritate pietonilor, motorul se poate opri chiar și pentru câteva secunde.

Dacă ulterior conducătorul auto consideră că poate trece rapid, între eliberarea pedalei de frână, apăsarea accelerației și momentul în care motorul ajunge la turația necesară apare o mică întârziere. Aceasta poate crea riscul unui accident la plecarea de pe loc sau poate provoca alte dificultăți în trafic.”, a mai transmis sursa Digi24.ro

Sistemul start-stop solicită suplimentar componentele motorului?

„Da, pot fi solicitate suplimentar atât componentele interne ale motorului, prin variațiile presiunii uleiului, cât și cele externe, precum electromotorul. Motorul termic ar trebui să funcționeze cât mai constant. Atunci când este oprit și repornit de mai multe ori pe parcursul unui traseu, pot apărea probleme legate de sistemul de ungere, care se oprește odată cu motorul.

Dacă motorul funcționează la ralanti, atunci când mișcările se efectuează cu o viteză mai redusă decât cea normală, ungerea continuă. Din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție ar fi eliminarea sistemului start-stop.

Sunt mulți șoferi care dezactivează această funcție imediat după pornirea motorului, acolo unde mașina permite acest lucru. Ei consideră că utilizarea sistemului poate provoca probleme tehnice sau disconfort în timpul condusului și nu au încredere în modul în care vehiculul reacționează.”, conchide Dan Barbu

Poate fi dezactivat? Ce indică mesajele din bord

Sistemul start-stop poate fi dezactivat, acolo unde există această opțiune, printr-un buton dedicat sau din meniul ecranului central. La unele modele, setarea se păstrează doar până la oprirea contactului, iar funcția se reactivează automat la următoarea pornire a motorului. Posibilitatea opririi permanente depinde de configurația vehiculului și nu este disponibilă la toate autoturismele.

Editor : C.S.