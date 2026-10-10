Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier

Butonul pentru luminile de avarie se folosește în situațiile prevăzute de legislația rutieră, inclusiv când vehiculul este imobilizat involuntar pe carosabil sau când oprirea este impusă de blocarea circulației. Activarea acestuia nu justifică oprirea într-un loc interzis, iar în anumite împrejurări sunt necesare și alte măsuri de avertizare.

Obligațiile conducătorului auto diferă în funcție de împrejurări, iar semnalizarea trebuie să corespundă situației concrete din trafic.

În ce situații se folosesc luminile de avarie

Luminile de avarie se folosesc atunci când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă. Regula privește o oprire impusă de împrejurări, nu staționarea aleasă de conducătorul auto.

Utilizarea lor este prevăzută și în timpul deplasării, dacă vehiculul circulă foarte lent sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. De asemenea, semnalizarea este obligatorie când autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul este remorcat, potrivit articolului 114 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Ce obligație au șoferii când circulația se blochează

Regulamentul prevede folosirea luminilor de avarie și atunci când oprirea este impusă de blocarea circulației pe sensul de mers. În această situație, conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere au obligația să le activeze succesiv, în ordinea în care opresc.

De asemenea, dacă încărcătura sau o parte din aceasta cade din vehicul pe carosabil și formează un obstacol care nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul are obligația să semnalizeze folosind unul dintre mijloacele prevăzute de regulament.

Ce trebuie făcut dacă mașina rămâne în pană

Dacă mașina rămâne în pană, conducătorul are obligația să o scoată imediat în afara părții carosabile. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să o deplaseze lângă bordură sau acostament, paralel cu axa drumului, și să ia măsuri pentru remedierea deficiențelor ori pentru remorcare.

Atunci când vehiculul nu poate fi deplasat în afara carosabilului, șoferul este obligat să activeze luminile de avarie și să instaleze triunghiurile reflectorizante. Dacă semnalizarea de urgență lipsește sau este defectă, pe timpul nopții ori în condiții de vizibilitate redusă poate fi folosită o lampă portativă cu lumină galbenă intermitentă, amplasată în partea din spate. Această alternativă nu înlocuiește obligația de a instala triunghiurile.

Remorcarea unui autovehicul cu deficiențe la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasă este, la rândul său, condiționată pe timpul nopții ori când vizibilitatea este redusă. Pentru a putea fi tractat pe drumurile publice, acesta trebuie să aibă în funcțiune, pe partea stângă, o lumină de întâlnire în față și una de poziție în spate.

Unde se amplasează triunghiurile reflectorizante

Triunghiurile reflectorizante se instalează în față și în spatele vehiculului, pe aceeași bandă de circulație, la o distanță de cel puțin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participanții la trafic care se apropie.

În localități, atunci când circulația este intensă, triunghiurile reflectorizante pot fi așezate la o distanță mai mică sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalți conducători de vehicule.

Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rămânere în pană în locurile unde oprirea ori staționarea este interzisă.

Editor : C.S.