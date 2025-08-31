Live TV

Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul

Ultimul weekend de vară vine cu noi surpări la podul suspendat de la Brăila, surpranumit „Golden Gate de România”. Autoritățile, în schimb, au montat acolo camere de viteză. Oamenii spun că și-ar fi dorit cântare de tonaj pentru camioanele care strică asfaltul.

În această săptămână, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române au terminat de montat cele patru camere de supraveghere pe podul suspendat Brăila-Tulcea, câte două pe fiecare sens.

Sunt camere de supraveghere care identifică din mers, printre altele, numărul de înmatriculare al mașinilor, persoanele din autoturism, dar și viteza de deplasare a mașinii.

Polițiștii speră ca astfel șoferii să fie mai disciplinați în trafic, iar cei care calcă prea mult pedala de accelerație să răspundă conform legii.

Limita de viteză pe pod este de 80km/h, iar camerele aparțin Poliției Rutiere.

Măsurs nu-i prea încântă pe șoferi, care spun că oricum pe pod se circulă cu viteză redusă, pentru că majoritatea admiră obiectivul și peisajul. Conducătorii auto cred că mult mai utilă ar fi fost amplasarea unor cântare care să verifice greutatea mașinilor de mare tonaj, care de multe ori sunt încărcate peste limită și care ar fi una dintre cauzele pentru care asfaltul podului s-a stricat de-a lungul timpului.

Traversarea podului de la Brăila se face gratuit timp de 5 ani de la inaugurare, adică până în luna iulie 2028. De la inaugurare și până acum au trecut pe pod peste 4 milioane de mașini.

