Când ai voie să folosești banda de urgență. Greșeala pentru care permisul se suspendă 90 de zile

Banda de urgență a autostrăzii este rezervată staționării în cazuri justificate și autovehiculelor cu regim prioritar aflate în misiune. Folosirea acesteia pentru evitarea traficului aglomerat sau depășirea coloanelor constituie o abatere sancționată sever. Conducătorii auto care circulă fără un motiv legal riscă amendă din clasa a IV-a, reținerea permisului și suspendarea dreptului de a conduce timp de 90 de zile.

Codul rutier tratează diferit oprirea nejustificată și deplasarea pe acest culoar, iar consecințele nu sunt aceleași. Valoarea amenzii, punctele de penalizare și măsurile aplicate conducătorului auto depind de fapta constatată.

Ce este banda de urgență, potrivit Codului rutier

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 definește banda de urgență drept: „subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulație, destinată exclusiv staționării autovehiculelor în cazuri justificate, precum și circulației autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenții sau în misiuni cu caracter de urgență”.

Prin urmare, aceasta nu reprezintă o bandă obișnuită și nici nu intră în numerotarea culoarelor de deplasare. Conducătorii auto nu o pot folosi pentru a înainta atunci când traficul este blocat, pentru a ajunge mai repede la o ieșire sau pentru a depăși vehiculele aflate în coloană.

Regula este formulată și la Articolul 74 din Codul rutier: „Se interzice circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgență sau acostament, cu excepția cazurilor justificate, precum și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritar.”

Cine poate circula pe banda de urgență

Accesul este permis autovehiculelor cu regim de circulație prioritar atunci când acestea se deplasează la intervenții sau în misiuni urgente. Pentru a beneficia de prioritate de trecere, vehiculele prevăzute de lege trebuie să aibă în funcțiune semnalele luminoase și sonore.

Păstrarea liberă a acestui culoar permite echipajelor de poliție, pompierilor, ambulanțelor și celorlalte structuri autorizate să ajungă la locul unei intervenții fără a fi blocate de coloanele formate pe autostradă. Un șofer care intră nejustificat în acel spațiu poate împiedica sau întârzia deplasarea vehiculelor de intervenție.

Un caz reglementat distinct de legislația rutieră este rămânerea în pană. Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului rutier, conducătorul trebuie să scoată imediat vehiculul în afara părții carosabile sau, dacă acest lucru nu este posibil, să îl deplaseze lângă bordură ori acostament, paralel cu axa drumului, și să ia măsuri pentru remedierea defecțiunii sau pentru remorcare.

Când se suspendă permisul pentru 90 de zile

Oprirea și circulația nejustificate pe banda de urgență sunt abateri distincte, pentru care Codul rutier prevede sancțiuni diferite.

Oprirea fără un motiv justificat se sancționează cu amendă din clasa a II-a, echivalentă în prezent cu o sumă cuprinsă între 865 și 1.081,25 lei, precum și cu trei puncte de penalizare. Pentru această faptă, permisul nu este suspendat în mod direct.

Sancțiunea este mai severă atunci când conducătorul auto folosește banda de urgență pentru a circula. Potrivit Art. 102 alin. (3) lit. h) din OUG nr. 195/2002, „circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor” se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Clasa a IV-a cuprinde între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă, la valoarea aplicabilă în prezent, o sancțiune între 1.946,25 și 4.325 de lei. În această situație, permisul este reținut, conform Articolului 111 alin. (1) lit. c) din același act normativ.

Legea nu condiționează aplicarea măsurii de parcurgerea unei anumite distanțe. Prin urmare, intrarea pe banda de urgență pentru evitarea sau depășirea unei coloane poate atrage reținerea permisului și suspendarea dreptului de a conduce chiar dacă deplasarea s-a făcut pe o porțiune scurtă.

Editor : C.S.