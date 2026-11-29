Traversarea liniei continue este interzisă prin legislația rutieră, indiferent dacă marcajul care separă sensurile de circulație este simplu sau dublu. Nerespectarea acestei reguli poate atrage sancțiuni, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce. Există însă și situații în care șoferii pot trece legal peste un astfel de marcaj, în funcție de condițiile de circulație și de modul în care este dirijat traficul pe sectorul de drum respectiv.

Legea stabilește o ordine de prioritate a mijloacelor de semnalizare, pe care conducătorii auto trebuie să o respecte atunci când primesc indicații diferite de cele ale marcajelor de pe carosabil (OUG nr. 195/2002).

Ce semnifică linia continuă și când este interzisă traversarea acesteia

Marcajul longitudinal cu linie continuă poate delimita atât sensurile opuse de mers, cât și benzile de circulație în aceeași direcție, fiind întâlnit inclusiv în apropierea intersecțiilor sau în zonele considerate periculoase.

Linia continuă dublă este întâlnită, în principal, pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, dar poate fi prezentă și pe cele cu o singură bandă în fiecare direcție, în condițiile stabilite de legislația rutieră. Indiferent de configurația marcajului, simplă sau dublă, traversarea acestuia este interzisă.

Restricția se aplică inclusiv atunci când conducătorii auto intenționează să vireze la stânga pentru a intra într-o curte, într-o parcare sau pe un drum lateral, dacă efectuarea manevrei presupune trecerea peste linia continuă.

Atunci când este trasată pe bordura trotuarului sau la marginea părții carosabile, linia continuă indică interdicția de staționare a vehiculelor. În cazul în care însoțește un indicator cu aceeași semnificație, marchează întreaga lungime a sectorului de drum pe care se aplică restricția.

Când ai voie să treci peste linia continuă

La indicațiile polițistului

Dacă polițistul rutier care dirijează circulația îți indică un alt traseu decât cel obișnuit, ești obligat să îl urmezi. Se poate întâmpla după un accident, când o porțiune a carosabilului nu mai poate fi folosită, sau când circulația trebuie deviată temporar pe sensul opus. Indicațiile polițistului au prioritate față de semafoare, indicatoare și marcaje.

În zonele cu lucrări rutiere

Organizarea temporară a traficului poate modifica traseul obișnuit al vehiculelor. Dacă semnalizarea temporară direcționează circulația peste marcajele permanente, trebuie să urmezi indicațiile valabile pe durata lucrărilor.

Aceeași regulă se aplică atunci când regimul de deplasare este modificat prin intermediul indicatoarelor electronice. Acestea au prioritate față de marcajele existente pe carosabil.

Poți ocoli o mașină oprită?

Prezența unui autovehicul staționat, a unui utilaj defect ori a unui obiect care blochează banda de circulație nu îi conferă automat șoferului dreptul de a pătrunde pe contrasens.

Din punct de vedere legal, interdicția impusă prin marcaj rămâne aplicabilă atât timp cât nu există o semnalizare sau o dispoziție care să permită efectuarea manevrei.

Dacă obstacolul poate fi ocolit în interiorul propriei benzi, cu păstrarea unei distanțe laterale suficiente și în condiții de siguranță, conducătorul auto își poate continua deplasarea. În caz contrar, acesta trebuie să aștepte până când trecerea devine posibilă în mod regulamentar.

Poți depăși un vehicul care circulă cu viteză redusă?

Viteza redusă a unui participant la trafic nu reprezintă o excepție de la obligația de a respecta linia continuă. Astfel, șoferii aflați în spatele unui tractor, al unei căruțe, al unei biciclete sau al altui vehicul lent trebuie să aștepte până când depășirea poate fi efectuată în condițiile prevăzute de legislația rutieră.

Faptul că din direcția opusă nu se apropie alte mașini nu justifică încălcarea restricției. Depășirea este interzisă inclusiv atunci când autovehiculul pătrunde doar parțial pe contrasens prin traversarea marcajului continuu.

Ce regulă se aplică atunci când linia continuă este însoțită de una discontinuă

Pe anumite sectoare de drum, sensurile de circulație sunt separate prin două linii alăturate, dintre care una este continuă, iar cealaltă întreruptă. În această configurație, conducătorii auto trebuie să respecte semnificația marcajului aflat cel mai aproape de banda pe care se deplasează.

Cei care au în dreptul lor linia discontinuă pot iniția o depășire, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții legale. Pentru participanții la trafic care circulă pe sensul unde marcajul alăturat este continuu, interdicția rămâne în vigoare.

Ce sancțiuni riscă șoferii

Depășirea neregulamentară se sancționează cu amendă din clasa a III-a, adică între 6 și 8 puncte-amendă. Valoarea unui punct-amendă este în prezent de 216,25 lei, deci amenda poate fi între 1.297,5 și 1.730 de lei. La amendă se adaugă suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile. Aceeași perioadă de suspendare este prevăzută și pentru circulația neregulamentară pe contrasens.

Dacă depășirea provoacă un accident, fapta poate atrage sancțiuni mai severe, în funcție de consecințe (de exemplu, avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale).

Editor : C.S.