Șoferii trebuie să circule cu maximum 30 km/h în localități și 50 km/h în afara acestora atunci când carosabilul este acoperit cu polei, gheață, zăpadă bătătorită sau mâzgă. Aceleași plafoane se aplică pe piatră cubică umedă, precum și atunci când vizibilitatea scade sub 100 de metri din cauza ceții, ploilor torențiale ori ninsorilor abundente.

Echiparea mașinii cu anvelope de iarnă nu înlătură obligația de a respecta restricțiile impuse de condițiile de drum.

În ce condiții se aplică plafonul de 30 km/h

Articolul 123 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, aprobat prin HG nr. 1.391/2006, stabilește situațiile în care conducătorii de vehicule nu pot depăși 30 km/h în localități, respectiv 50 km/h în afara acestora. Pentru circulația pe suprafețe alunecoase, legea menționează expres poleiul, gheața, zăpada bătătorită, mâzga și piatra cubică umedă.

Prevederea impune un plafon concret, nu scăderea cu 30 km/h a limitei obișnuite. Astfel, pe o stradă unde regimul general permite 50 km/h, apariția poleiului obligă la deplasarea cu cel mult 30 km/h.

Formularea referitoare la zăpadă este, de asemenea, precisă: textul indică stratul bătătorit. Pentru alte împrejurări care afectează aderența rămâne aplicabilă obligația generală de adaptare a deplasării la starea drumului.

Când ceața, ploaia sau ninsoarea impun aceleași restricții

O situație distinctă este reglementată la art. 123 lit. j) și anume: vizibilitatea mai mică de 100 de metri în condiții de ceață, ploi torențiale ori ninsori abundente. În aceste împrejurări, se aplică maximum 30 km/h în interiorul localităților și 50 km/h în exteriorul lor.

Criteriul legal este distanța de vizibilitate asociată fenomenelor enumerate. Simpla apariție a precipitațiilor nu activează automat această prevedere, însă poate impune o deplasare mai lentă pentru păstrarea controlului asupra vehiculului.

Cum se aplică regula dacă indicatorul permite mai mult

Un indicator care stabilește o valoare superioară nu înlătură obligația de reducere în cazurile prevăzute de regulament. Art. 121 alin. (1) impune respectarea atât a regimului aplicabil sectorului și categoriei de vehicul, cât și a restricțiilor impuse prin semnalizare. Aceste cerințe trebuie îndeplinite împreună cu plafoanele speciale precizate mai sus, respectiv circulația pe suprafețe alunecoase.

De exemplu, pe un tronson din afara localității semnalizat cu maximum 70 km/h, prezența gheții impune cel mult 50 km/h. Dacă acolo există o restricție la 40 km/h, aceasta trebuie respectată, deoarece plafonul pentru carosabil înghețat nu permite depășirea unei limite mai mici. (Exemplele sunt ipotetice și ilustrează aplicarea concomitentă a regulilor.)

Nici încadrarea în aceste valori nu înlocuiește adaptarea la situația concretă. Codul rutier obligă conducătorul să aleagă o viteză care îi permite efectuarea manevrelor în siguranță, ceea ce poate presupune deplasarea sub maximul admis.

Ce alte situații impun reducerea la 30 km/h în localitate

Regula nu privește exclusiv vremea nefavorabilă. Același articol se aplică în intersecțiile cu circulație nedirijată, la schimbarea direcției prin viraje și în curbele deosebit de periculoase, semnalizate corespunzător sau în care vizibilitatea este mai mică de 50 de metri.

Sunt vizate și drumurile cu denivelări semnalizate, zona de acțiune a indicatorului „Accident”, precum și cea a avertizării „Copii”, pentru aceasta din urmă fiind prevăzut intervalul 7:00-22:00.

La trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare și marcaje, obligația intervine atunci când drumul are cel mult o bandă pe sens, iar persoanele aflate pe trotuar, în imediata apropiere a carosabilului, intenționează să traverseze.

Articolul include, totodată, trecerea pe lângă animale conduse pe drum sau acostament și pe lângă grupuri organizate, coloane militare ori cortegii. Pentru ultima categorie, condiția privește șoselele cu o singură bandă pe sens, indiferent dacă respectivele grupuri se deplasează sau staționează pe carosabil. În toate aceste cazuri, plafonul corespunzător din afara localităților este de 50 km/h.

Ce sancțiune se aplică pentru nereducerea vitezei

Art. 101 alin. (1) pct. 9 din OUG nr. 195/2002 încadrează nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament în clasa a III-a de sancțiuni. Potrivit legii, amenda este cuprinsă între 6 și 8 puncte-amendă.

Un punct-amendă valorează 216,25 lei, respectiv 5% din salariul minim brut de 4.325 de lei, stabilit de Guvern începând cu 1 iulie 2026.

Pentru această faptă, prevederea nu stabilește suspendarea dreptului de a conduce. Sancțiunea nu trebuie însă confundată cu regimul distinct al depășirii vitezei maxime admise, pentru care Codul rutier prevede măsuri în funcție de abaterea constatată.

Anvelopele și lanțurile: obligații separate de regimul de viteză

Pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, autoturismele trebuie dotate cu anvelope de iarnă, indiferent de data din calendar. Montarea lanțurilor nu înlocuiește această cerință.

Alternativa este prevăzută pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri, inclusiv al conducătorului. Acestea trebuie echipate cu pneuri de iarnă pe roțile axei sau axelor de tracțiune ori cu lanțuri sau alte dispozitive antiderapante certificate, montate pe respectivele roți.

Încălcarea obligației de echipare atrage 9-20 de puncte-amendă și reținerea certificatului de înmatriculare, cu eliberarea unei dovezi fără drept de circulație. Este o abatere distinctă de nereducerea vitezei în condițiile stabilite de regulament.

Editor : C.S.