Când rămâi fără permis pentru viteză. Cele două praguri care aduc suspendarea pentru 90 sau 120 de zile

Depășirea vitezei maxime admise cu cel mult 50 km/h nu duce, prin ea însăși, la suspendarea permisului. Sancțiunile devin însă mai severe peste acest prag: conducătorul auto primește amendă, iar dreptul de a conduce îi este suspendat pentru 90 de zile. Dacă diferența este mai mare de 70 km/h, perioada crește la 120 de zile.

Încadrarea abaterii se face în raport cu restricția valabilă în locul controlului, stabilită în funcție de semnalizarea rutieră, categoria vehiculului și tipul drumului pe care acesta circulă.

Până la ce prag nu se suspendă permisul pentru viteză

Suspendarea aplicată direct pentru viteză intervine atunci când limita legală este depășită cu mai mult de 50 km/h. Prin urmare, o diferență de exact 50 km/h nu determină, doar prin această faptă, pierderea temporară a dreptului de a conduce. Abaterea este însă sancționată cu amendă din clasa a IV-a și cu șase puncte de penalizare.

Pentru depășirea cu 10-20 km/h, legea prevede două puncte de penalizare și amendă din clasa I de sancțiuni, echivalentă cu două sau trei puncte-amendă.

Diferența de 21-30 km/h atrage trei puncte de penalizare și amendă din clasa a II-a, respectiv patru sau cinci puncte-amendă.

Intervalul de 31-40 km/h se sancționează cu patru puncte de penalizare și amendă din clasa a III-a, care cuprinde între șase și opt puncte-amendă.

Conducătorul auto înregistrat cu 41-50 km/h peste valoarea permisă primește șase puncte de penalizare și amendă din clasa a IV-a, cuprinsă între nouă și 20 de puncte-amendă.

Permisul se suspendă pentru 90 de zile la depășirea cu mai mult de 50 km/h

Potrivit articolului 102 alineatul (3) litera e) din Ordonanța de Urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile „depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic”.

În cazul valorilor exprimate în kilometri întregi, măsura se aplică începând de la o diferență de 51 km/h. De exemplu, pe un sector unde limita este de 50 km/h, o viteză înregistrată de 101 km/h intră în această categorie. Pe autostradă, dacă valoarea maximă permisă este de 130 km/h, același regim sancționator se aplică de la 181 km/h.

Într-o asemenea situație, permisul este reținut, iar conducătorului auto i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile, conform articolului 111 alineatul (5) din Codul rutier.

Depășirea cu mai mult de 70 km/h aduce o suspendare de 120 de zile

Regimul devine mai sever atunci când viteza înregistrată trece cu peste 70 km/h de limita legală. Articolul 102 alineatul (4) litera a) prevede amendă din clasa a IV-a și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

În cazul valorilor exprimate în kilometri întregi, sancțiunea se aplică de la o diferență de 71 km/h. Astfel, pe un sector unde limita este de 50 km/h, acest regim intervine de la o viteză înregistrată de 121 km/h.

Pentru această faptă, dovada înlocuitoare a permisului se eliberează fără drept de circulație. Șoferul nu mai poate conduce din momentul în care documentul este reținut.

Alte situații în care poate fi suspendat permisul

Pe lângă abaterile pentru care Codul rutier stabilește direct suspendarea permisului, dreptul de a conduce poate fi restricționat și prin acumularea punctelor de penalizare. Șoferul care ajunge la 15 puncte nu mai poate conduce timp de 30 de zile. Dacă acumulează din nou cel puțin 15 puncte în interval de 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, perioada crește la 60 de zile.

Legea prevede o măsură de 180 de zile și atunci când o faptă a fost cercetată ca infracțiune contra siguranței circulației, dar procurorul sau instanța dispune una dintre soluțiile expres menționate la Art. 103 din OUG nr. 195/2002, printre care clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea acesteia, în condițiile stabilite de Codul de procedură penală și de Codul penal.

Un regim distinct se aplică accidentelor soldate cu rănirea sau decesul unei persoane, produse prin încălcarea unei reguli pentru care legislația rutieră prevede suspendarea permisului.

Dacă dosarul se finalizează prin una dintre soluțiile prevăzute expres de lege, fără o condamnare penală, perioada aplicată depinde de sancțiunea aferentă regulii încălcate. Astfel, o abatere pentru care suspendarea obișnuită este de 30 de zile conduce, în aceste condiții, la pierderea dreptului de a conduce pentru 60 de zile. Perioada ajunge la 90 de zile dacă sancțiunea inițială era de 60 de zile, la 120 de zile pentru o măsură prevăzută în mod normal pentru 90 de zile și la 150 de zile atunci când regula încălcată atrage, în mod obișnuit, suspendarea pentru 120 de zile.

Nu există o toleranță legală pentru depășirea vitezei

Codul rutier nu le acordă conducătorilor auto dreptul de a circula peste valoarea indicată de semnul rutier. Obligația este respectarea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte vehiculul. Sancțiunile sunt însă stabilite gradual, în funcție de diferența constatată față de limita aplicabilă.

Editor : C.S.