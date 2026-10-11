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Când se șterg punctele de penalizare și ce prag duce la suspendarea permisului. Cum verifici online câte ai acumulat

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Puncte penalizare permis. Inquam Photos George Călin
Puncte penalizare permis. Inquam Photos George Călin
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Din articol
Când se șterg punctele de penalizare Ce se întâmplă la acumularea a 15 puncte de penalizare Când se reia suspendarea după soluționarea contestației Cum pot verifica șoferii punctele de penalizare acumulate

Punctele de penalizare acumulate de șoferi se anulează, de regulă, după șase luni de la constatarea fiecărei contravenții. Codul rutier prevede însă, în anumite condiții, o excepție în cazul contestării unui proces-verbal, precum și un prag care, odată atins, atrage suspendarea dreptului de a conduce.

O abatere în trafic poate avea consecințe dincolo de plata amenzii, deoarece legislația rutieră prevede și sancțiuni complementare, în funcție de fapta săvârșită.

Când se șterg punctele de penalizare

Potrivit articolului 103 alineatul (4) din OUG nr. 195/2002, punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de șase luni de la data constatării contravenției.

Calculul se raportează la fiecare abatere constatată, astfel că sancțiunile aplicate la date diferite au termene distincte de anulare, cu respectarea excepției prevăzute de lege. Aceasta intervine dacă este depusă o plângere împotriva unui proces-verbal prin care au fost aplicate puncte ce contribuie la realizarea cumulului care atrage suspendarea dreptului de a conduce.

În această situație, curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele care alcătuiesc cumulul, de la înregistrarea plângerii la instanță.
Legea prevede acest efect până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care plângerea este respinsă sau admisă în parte, cu menținerea sancțiunii contravenționale complementare aplicate.

Ce se întâmplă la acumularea a 15 puncte de penalizare

Șoferii care acumulează 15 puncte de penalizare pentru contravențiile săvârșite au dreptul de a conduce suspendat pentru 30 de zile. Dacă ajung din nou la cel puțin 15 puncte în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări, perioada în care nu pot conduce este de 60 de zile. (Potrivit articolului 103 alineatul (1) literele a) și b) din OUG nr. 195/2002)

Când se reia suspendarea după soluționarea contestației

Dacă hotărârea definitivă respinge plângerea sau o admite în parte, menținând sancțiunea complementară, suspendarea dreptului de a conduce se reia de drept la ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul, dar nu mai târziu de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Nepredarea documentului în acest termen atrage majorarea perioadei cu încă 30 de zile, fără îndeplinirea unei alte formalități.

Cum pot verifica șoferii punctele de penalizare acumulate

Șoferii pot verifica online punctele de penalizare acumulate prin platforma HUB MAI, accesând serviciul dedicat istoricului sancțiunilor rutiere. Procedura este gratuită și presupune autentificarea în contul personal.

După conectare, solicitantul intră în secțiunea „Șoferi și vehicule” și selectează „Istoricul sancțiunilor rutiere”. Pentru transmiterea cererii, trebuie să precizeze motivul solicitării și să își exprime acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Documentul generat poate fi apoi vizualizat sau descărcat. Istoricul poate fi obținut și în format fizic, prin prezentarea personală la un serviciu rutier, la Brigada Rutieră București sau la Brigada Autostrăzi, după caz.

Potrivit MAI, istoricul cuprinde abaterile care figurează în evidențele poliției, în condițiile OMAI nr. 141/2014. Anularea punctelor de penalizare nu trebuie confundată cu ștergerea mențiunilor despre sancțiuni din această evidență, pentru care ordinul stabilește termene separate.

Editor : C.S.

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