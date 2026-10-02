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Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă în România. Ce amenzi riscă șoferii în 2026

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Cauciucuri de iarnă. Foto Getty Images
Cauciucuri de iarnă. Foto Getty Images
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Din articol
Când trebuie montate anvelopele de iarnă Ce tipuri de anvelope sunt permise pe timp de iarnă Recomandările reprezentanților RAR Ce amendă riscă șoferii în 2026

Anvelopele de iarnă sunt obligatorii în România atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada anului. Legislația nu stabilește o dată fixă pentru montarea lor, ci condiționează această obligație de starea carosabilului. Șoferii care nu respectă cerința riscă amenzi de până la 4.325 de lei și reținerea talonului, cu eliberarea unei dovezi fără drept de circulație.

Odată cu apropierea sezonului rece, pregătirea mașinii pentru deplasări aduce în atenție și regulile privind echiparea acesteia. Pentru conducătorii auto, este esențială distincția dintre recomandările de siguranță și obligațiile prevăzute de legislația rutieră.

Când trebuie montate anvelopele de iarnă

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește obligația folosirii anvelopelor de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Potrivit articolului 102, alineatul (1), punctul 28, conducerea unui autovehicul fără această echipare, în condițiile menționate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al șoferului, legea prevede echiparea roților axei sau axelor de tracțiune cu anvelope de iarnă ori montarea pe acestea a unor lanțuri sau a altor echipamente antiderapante certificate.

Nerespectarea acestor cerințe atrage și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestuia de către poliția rutieră, conform articolului 112, alineatul (1), litera h¹).

Prin urmare, obligația nu începe automat la 1 noiembrie sau la 1 decembrie, ci depinde de starea drumului. Echiparea prevăzută de lege este necesară ori de câte ori se circulă pe suprafețe acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, inclusiv în afara lunilor de iarnă.

Ce tipuri de anvelope sunt permise pe timp de iarnă

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel:

„Anvelope omologate conform https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0023-20060101Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora. Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S” („Mud” - noroi, and „Snow” - zăpadă), „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai „all seasons”. 

Recomandările reprezentanților RAR

„Toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele „M și S”, sub forma „M+S”, „M.S” sau „M&S”, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă, prevăzute în legislaţia națională. Prin urmare, pentru posesorii de autovehicule care respectă legislația în vigoare și folosesc, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele „M” și „S”, nu se aplică sancțiuni.

Registrul Auto Român recomandă șoferilor să nu ignore importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca, la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius, să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil. (O anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare.)

De asemenea, înainte de montarea anvelopelor, recomandăm să se verifice anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, este nevoie de părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură.”, a explicat pentru Digi24.ro Roxana Dima, purtător de cuvânt Registrul Auto Român (RAR)

Ce amendă riscă șoferii în 2026

Șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă riscă o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, echivalentă cu 9-20 de puncte-amendă. Începând cu 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, astfel că sancțiunea pentru această abatere este cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Editor : C.S.

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