Cât de ușor se poate cumpăra o mașină electrică asemănătoare celei care a luat foc în mers. RAR a emis 100 de cărți de identitate

Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român, să verifice dacă au fost îndeplinite toate procedurile în cazul înmatriculării mașinilor similare cu cea în care o femeie a murit carbonizată în Capitală. Instituția spune că nu a primit, până în acest moment, date clare din partea autorităților pentru a identifica exact vehiculul implicat în incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute.

„Mai avem două bucăți pe stoc, una roșie, superbă, transport inclus”: Atât de ușor poate o persoană să intre în posesia unui autoturism asemănător cu modelul care a luat foc pe o stradă din București și în care o femeie a murit arsă de vie.

- Le-aș interzice. Nu sunt sigure, nu sunt ok pentru trafic...și așa se merge haotic la noi în țară, alea mai lipseau. Nu m-au încurcat, dar nici nu le văd rostul la noi în țară

- Chiar nu am o părere foarte bună. Trebuie să știi regulile de circulație, din moment ce te urci la volan fără să știi aceste lucruri... am văzut un caz foarte tragic, sunt foarte periculoase.

Autoritățile controlează acum dacă aceste mijloace de transport sunt verificate corect.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban: Eu am trimis Corpul de Control, de fapt îl aveam în control la RAR la sediul central, practic le-am cerut să verifice dacă au fost îndeplinite toate procedurile legale, astfel încât aceste autovehicule să poată fi înmatriculate și să poată circula în România.

Registrul Auto Român susține că nu a primit, până în acest moment, date clare din partea autorităților pentru a identifica exact vehiculul implicat în incident. Din informațiile apărute în spațiul public, ar fi vorba despre un cvadriciclu ușor, adică un vehicul mic, care este omologat la nivel european de un alt stat membru al Uniunii Europene, nu de RAR.

Potrivit omologării europene, acest tip de vehicul are doar două locuri, mai precis cele din față. RAR explică și că, atunci când un vehicul nou are deja omologare europeană, instituția este obligată prin lege să emită Cartea de Identitate pe baza documentelor primite, fără alte teste tehnice suplimentare.

Cu anchete și verificări în curs, unul dintre cele mai mari magazine online din România a decis suspendarea temporară de la vânzare a tuturor vehiculelor electrice ale brandului implicat în incidentul din București.

Potrivit companiei, produsele nu erau vândute direct de firmă, ci erau listate într-un spațiu al platformei unde alți comercianți își pot publica ofertele. Practic, compania acționează ca intermediar între vânzător și client. Reprezentanții mai precizează că produsele erau însoțite de documentație, însă nicio unitate din acel tip de vehicul nu a fost vândută prin intermediul platformei.

Potrivit datelor RAR, din 2020 până acum, au fost emise aproximativ 100 de cărți de identitate pentru acest tip de vehicul.

