Câte zile pierd românii în trafic. Motivul pentru care vârfurile de trafic se înregistrează la orele prânzului

Șoferii pierd zile întregi în traficul sufocant din marile orașe. Bucureștenii sunt pe primul loc la acest capitol. Mai mult, tiparul clasic al orelor de vârf s-a schimbat. Prânzul devine noul vârf de trafic.

Bucureștiul este fruntaș la acest capitol, cu peste 12 zile de lucru anual pierdute în trafic. Urmează în clasament Timișoara și Iași, cu peste 9 zile pierdute în ambuteiaje și, de asemenea, Craiova și Sibiu, cu peste 8 zile.

La polul opus sunt orașele mai mici, unde sunt mai puține mașini, iar traficul e eficient. Reșița are circulația cea mai fluentă. Acolo se pierd doar 3 zile de lucru anual în trafic. De asemenea, se circulă bine în Giurgiu, Călărași și Brăila, unde tot aproximativ 3 zile sunt pierdute din cauza aglomerației.

Dacă facem o comparație între anii 2024 și 2025, vedem și surprize. De exemplu, în Oradea a fost înregistrată o schimbare semnificativă în ceea ce privește traficul, pentru că acest oraș a câștigat 17 poziții.

Alba Iulia a urcat opt poziții a urcat în clasament, la fel și Bistrița. Autoritățile din aceste orașe au spus că au investit foarte mult în infrastructură, au făcut pasaje noi și au investit în semaforizare inteligentă.

Statisticile arată că s-a schimbat și tiparul zilnic al traficului rutier. Cele mai aglomerate puncte nu mai sunt dimineața și seara, ci la prânz, între orele 11:00 și 14:00. Atunci sunt blocajele cele mai mari, iar experții au explicat acest lucru prin faptul că programul de muncă devine tot mai flexibil pentru mulți angajați, că livrările sunt tot mai dese și, de asemenea, transportul alternativ este tot mai folosit, mai ales în marile orașe. În plus, sunt orele la care părinții își iau copiii de la școală.

