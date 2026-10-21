Ce se întâmplă cu permisul auto dacă îți schimbi buletinul. În ce situație riști amendă în trafic

Schimbarea buletinului nu impune automat și înlocuirea permisului auto: procedura diferă în funcție de motivul eliberării noii cărți de identitate. Modificarea domiciliului nu obligă șoferii să solicite un alt document, în timp ce schimbarea numelui presupune actualizarea acestuia. Cei care circulă însă cu permisul expirat riscă amendă, fără ca legea să prevadă o perioadă de grație pentru reînnoire.

Valabilitatea permisului și actualizarea actului de identitate presupun proceduri distincte. Precizările autorităților arată când este necesară reînnoirea documentului de conducere, ce condiții trebuie îndeplinite și unde poate fi depusă cererea.

Poți conduce cu permisul auto expirat?

Șoferii nu pot continua să conducă pe drumurile publice după expirarea valabilității administrative a permisului. Posibilitatea de a solicita ulterior preschimbarea nu prelungește perioada în care documentul poate fi folosit legal la volan.

Sancțiunea este prevăzută la articolul 101 alineatul (1) punctul 1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Fapta se încadrează în clasa a III-a de sancțiuni, pentru care sunt stabilite între șase și opt puncte-amendă.

Prevederea privește conducerea cu permisul expirat, nu simpla deținere a acestuia. Un titular care nu mai conduce poate solicita reînnoirea după data înscrisă pe document, însă nu îl poate utiliza între timp pentru deplasări la volan.

Cu cât timp înainte de expirare poate fi preschimbat permisul

Procedura poate fi începută înainte ca permisul să expire. DGPCI precizează că legislația nu stabilește un interval fix de anticipare, astfel că solicitarea nu este limitată la ultimele 30 sau 60 de zile de valabilitate.

Procesul de eliberare a unui nou act necesită însă parcurgerea examinării medicale obligatorii, din care să rezulte că titularul este apt pentru a conduce autovehicule. Această cerință rămâne aplicabilă indiferent dacă solicitarea este depusă anticipat sau ulterior depășirii termenului de valabilitate.

Este necesar un nou examen de conducere?

Reînnoirea permisului nu presupune susținerea din nou a probelor teoretice și practice. Potrivit articolului 24 din Codul rutier, eliberarea cu o nouă valabilitate administrativă se face fără un nou examen de conducere, după efectuarea evaluării medicale și îndeplinirea condițiilor legale.

Cererea poate fi depusă la oricare Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din țară. Autoritățile subliniază că opțiunea pentru o anumită locație nu este condiționată de adresa de domiciliu sau reședință a solicitantului. Dosarul complet trebuie să conțină actul de identitate în original, vechiul permis, fișa medicală eliberată de o unitate autorizată și dovada achitării taxei de preschimbare.

Trebuie schimbat permisul auto dacă îți faci un buletin nou?

Eliberarea unei noi cărți de identitate ca urmare a mutării la altă adresă nu obligă șoferul să își preschimbe și permisul. DGPCI precizează că modificarea domiciliului nu impune această procedură, astfel că documentul de conducere poate fi utilizat în continuare, în termenul său de valabilitate.

Actualizarea buletinului nu influențează însă data de expirare înscrisă pe permis. Dacă aceasta a fost depășită, titularul trebuie să solicite reînnoirea înainte de a circula din nou la volan.

Ce procedură se aplică în cazul schimbării numelui

Modificarea numelui presupune înlocuirea permisului cu unul care cuprinde datele actualizate. Pentru această situație, Ordinul MAI nr. 82/2024 prevede eliberarea unui duplicat, fără prelungirea valabilității administrative.

Solicitantul depune cererea, prezintă cartea de identitate și vechiul act de conducere, dacă îl deține, și achită contravaloarea celui nou. Fișa medicală nu este necesară pentru această operațiune, fiind cerută atunci când se solicită și reînnoirea perioadei de valabilitate.

Editor : C.S.