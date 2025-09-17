Cel mai important producător auto chinez a decis să părăsească piața rusă din cauza sancțiunilor

Producătorul chinez de automobile Chery Automobile și-a anunțat intenția de a părăsi piața rusă, deși are numeroase showroom-uri și este cel mai important priducător auto străin de pe piața rusă.

Conform The Moscow Times, Chery face această mișcare pentru a se lista la Bursa de Valori din Hong Kong și a strânge 1,2 miliarde de dolari.

Fondurile strânse vor fi utilizate pentru extinderea gamei de vehicule electrice și hibride Chery. În total, Chery intenționează să lanseze peste opt modele noi.

Alte 20% din venituri vor fi destinate expansiunii internaționale.

Importanța Chery

Rusia este a doua cea mai mare piață a Chery după China, iar Chery este cel mai important producător auto chinez conform exporturilor din 2024.

Compania a clarificat că a decis să reducă operațiunile în Rusia pentru a „asigura respectarea sancțiunilor și a controalelor la export”.

În 2024, una din cinci mașini vândute în Rusia aparținea mărcii Chery. În total, au fost vândute aproape 325.200 de vehicule.

Rusia a reprezentat 25,5% din veniturile totale ale Chery în 2024 și 17,7% în 2023. Chery are 372 de puncte de vânzare și 687 de showroom-uri în Rusia.

Chery a început deja să-și reducă prezența în Rusia: în aprilie, filiala sa, care operează în țară din 2005, a semnat acorduri pentru transferul activelor către trei companii anonime.

Grupul intenționează să „reducă treptat numărul de mărci și canale de vânzare”, după care contribuția Rusiei la venituri va deveni „nesemnificativă”. Se preconizează că ieșirea va fi finalizată complet până în 2027.

Editor : Sebastian Eduard