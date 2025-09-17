Live TV

Cel mai important producător auto chinez a decis să părăsească piața rusă din cauza sancțiunilor

Data actualizării: Data publicării:
Mașini Chery
Foto Profimedia
Din articol
Importanța Chery

Producătorul chinez de automobile Chery Automobile și-a anunțat intenția de a părăsi piața rusă, deși are numeroase showroom-uri și este cel mai important priducător auto străin de pe piața rusă.

Conform The Moscow Times, Chery face această mișcare pentru a se lista la Bursa de Valori din Hong Kong și a strânge 1,2 miliarde de dolari.

Fondurile strânse vor fi utilizate pentru extinderea gamei de vehicule electrice și hibride Chery. În total, Chery intenționează să lanseze peste opt modele noi.
Alte 20% din venituri vor fi destinate expansiunii internaționale.

Importanța Chery

Rusia este a doua cea mai mare piață a Chery după China, iar Chery este cel mai important producător auto chinez conform exporturilor din 2024.

Compania a clarificat că a decis să reducă operațiunile în Rusia pentru a „asigura respectarea sancțiunilor și a controalelor la export”.

În 2024, una din cinci mașini vândute în Rusia aparținea mărcii Chery. În total, au fost vândute aproape 325.200 de vehicule.

Rusia a reprezentat 25,5% din veniturile totale ale Chery în 2024 și 17,7% în 2023. Chery are 372 de puncte de vânzare și 687 de showroom-uri în Rusia.

Chery a început deja să-și reducă prezența în Rusia: în aprilie, filiala sa, care operează în țară din 2005, a semnat acorduri pentru transferul activelor către trei companii anonime.

Grupul intenționează să „reducă treptat numărul de mărci și canale de vânzare”, după care contribuția Rusiei la venituri va deveni „nesemnificativă”. Se preconizează că ieșirea va fi finalizată complet până în 2027.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
florin barbu la o sedinta
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado...
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
lucian duta fost sef cnas
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o...
Ultimele știri
Olguța Vasilescu, după consultările privind reforma administrației locale: Ministerul Dezvoltării propune reducerea a 13.000 de posturi
Vladimir Putin şi premierul indian Modi își întăresc alianța, în ciuda presiunii SUA. Cei doi lideri au vorbit din nou la telefon
Rapperul american DaBaby a lansat o melodie dedicată refugiatei ucrainene ucise Irina Zarutska. Scena crimei, reconstituită în clip
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masini zburatoare xpeng aeroht
Două mașini zburătoare s-au ciocnit la un spectacol aerian din China
angela merkel
„Suntem complet singuri în câmp deschis.” Previziune sumbră a fostului cancelar german Angela Merkel
Donald Trump
Fără petrol rusesc și tarife uriașe contra Chinei: De ce Uniunii Europene îi va fi imposibil să respecte toate cerințele lui Trump
Social Media Illustrations, Warsaw, Poland - 30 Sep 2020
Donald Trump: „Avem un acord pentru TikTok”. Aplicația rămâne în SUA după aproape un an de dispute și incertitudine
nastase china
Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat de la Beijing
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Urmează trei minivacanțe pentru români, inclusiv una de 7 zile. De câte zile libere legale se vor bucura în...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...