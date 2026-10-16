Documentul mașinii care trebuie verificat înainte de a pleca la drum. Când riscă șoferii o amendă de peste 4.000 de lei

Un autoturism nu mai poate circula legal pe drumurile publice din România după expirarea inspecției tehnice periodice (ITP), deoarece înmatricularea se suspendă de drept. Șoferul care îl conduce în continuare riscă o amendă de până la 4.325 de lei și reținerea talonului. Revenirea în trafic este permisă numai după promovarea unui nou ITP.

Inspecția tehnică periodică (ITP) este o verificare obligatorie prin care se evaluează starea tehnică a autovehiculului și respectarea cerințelor de siguranță rutieră și de protecție a mediului. Sunt controlate, printre altele, sistemele de frânare și direcție, instalația de iluminare și echipamentele de siguranță.

Când se suspendă înmatricularea după expirarea ITP

Înmatricularea se suspendă de drept la data expirării ITP, fără să fie necesară constatarea unui polițist. Potrivit articolului 11 alin. (4^5) din OUG nr. 195/2002: „Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine și la data expirării sau, după caz, a anulării inspecției tehnice periodice și încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică.”

Simpla programare la o stație autorizată nu prelungește valabilitatea ITP și nu conferă drept de circulație. Prin urmare, autoturismul nu poate fi condus pe drumurile publice nici pentru deplasarea la verificare.

Ce sancțiuni riscă șoferii în 2026

Conducerea unui vehicul cu înmatricularea suspendată se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, între 9 și 20 de puncte-amendă. Valoarea unui punct reprezintă 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. De la 1 iulie 2026, acesta este de 4.325 de lei, ceea ce înseamnă 216,25 lei pentru fiecare punct. Suma de plată se situează astfel între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Șoferul poate achita jumătate din minimul legal în cel mult 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal. Plata nu înlătură însă suspendarea înmatriculării, care încetează numai după promovarea unei noi inspecții tehnice periodice.

Cum este înregistrată suspendarea înmatriculării

Suspendarea este înscrisă în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, pe baza informațiilor despre ITP comunicate de Registrul Auto Român. Transmiterea datelor se face în condițiile stabilite prin protocol, iar evidențele referitoare la această măsură se șterg după cinci ani de la încetarea ei.

Poliția rutieră poate consulta registrul pentru a verifica efectuarea inspecției tehnice periodice și încheierea asigurării obligatorii RCA, precum și valabilitatea acestora. Accesul este reglementat printr-un protocol încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Ce se întâmplă cu talonul la un control în trafic

Dacă un autoturism circulă cu înmatricularea suspendată ca urmare a expirării ITP, poliția rutieră reține talonul. Codul rutier prevede, pentru această situație, eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile. Dovada nu prelungește ITP și nu ridică suspendarea înmatriculării. Ea permite doar circulația în intervalul de 15 zile, de exemplu pentru a ajunge la inspecție, după care interdicția redevine aplicabilă.

Legea nu prevede retragerea automată a plăcuțelor exclusiv pentru înmatricularea suspendată. Măsura poate interveni în alte situații expres prevăzute de Codul rutier, care trebuie analizate separat dacă sunt constatate și alte abateri.

Cum verifici ITP în baza de date RAR

Registrul Auto Român (RAR) pune la dispoziția șoferilor un serviciu online prin care pot verifica dacă inspecția tehnică periodică valabilă a vehiculului este înregistrată în baza de date. Căutarea se face introducând seria cărții de identitate a vehiculului (CIV) sau numărul de identificare VIN. Pentru vehiculele cu VIN mai scurt de 17 caractere, se utilizează seria CIV.

Informațiile sunt actualizate periodic. Dacă, după 24 de ore de la efectuarea inspecției, datele afișate nu corespund celor înscrise în anexa certificatului de înmatriculare, proprietarul poate semnala neconcordanța printr-o petiție adresată RAR.

Cât de des se face ITP-ul, în funcție de categoria vehiculului

Periodicitatea verificărilor depinde atât de vechimea vehiculului, cât și de destinația acestuia. Pentru autoturismele de uz personal, cu cel mult opt locuri pe scaune în afara celui al șoferului, prima inspecție se efectuează la trei ani, dacă au fost noi la prima înmatriculare în România. Ulterior, intervalul este de doi ani, respectiv de un an pentru cele cu o vechime de cel puțin 12 ani.

Vehiculele de interes istoric sunt exceptate de la această ultimă regulă.

Autovehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de opt locuri în afara celui al conducătorului, precum și cele folosite pentru taxi sau pentru activitățile de închiriere (ride-sharing) definite de lege sunt verificate la fiecare șase luni. Dacă au fost noi la prima înmatriculare în România, prima inspecție are loc după un an.

Pentru mașinile utilizate la școala de șoferi, controlul este anual.

Excepție fac cele cu mai mult de opt locuri pentru pasageri, care sunt supuse verificării la șase luni. Ambulanțele au, de asemenea, obligația efectuării ITP în fiecare an.

În cazul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, inspecția se efectuează anual, indiferent dacă masa totală maximă autorizată depășește sau nu 3.500 de kilograme. Pentru cele care nu depășesc acest prag și au fost noi la prima înmatriculare în România, prima verificare se face la doi ani. Termenul se reduce la un an dacă sunt agreate pentru transportul mărfurilor periculoase.

Remorcile și semiremorcile de peste 3.500 de kilograme sunt verificate anual, iar cele care nu depășesc această masă, la doi ani. Pentru ultima categorie există două excepții: cele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase au un interval de un an, în timp ce remorcile și semiremorcile apicole, precum și rulotele sunt supuse inspecției la trei ani.

Motocicletele, mopedele, autovehiculele cu trei roți și cvadriciclurile trebuie verificate din doi în doi ani. În cazul tractoarelor, periodicitatea este anuală pentru cele de peste 3.500 de kilograme și de doi ani pentru cele care nu depășesc acest prag.

Autorulotele cu cel mult opt locuri în afara celui al șoferului beneficiază de un termen distinct pentru prima inspecție: patru ani, dacă au fost noi la prima înmatriculare în România.

Inspecția periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:

a) inspecția tehnică privind siguranța rutieră;

b) inspecția tehnică privind protecția mediului;

c) inspecția tehnică privind încadrarea în categoria de folosință conform destinației.

Termenul pentru efectuarea primei inspecții tehnice periodice se socotește de la data primei înmatriculări sau a primei înregistrări în România, iar pentru următoarea inspecție tehnică periodică, de la data celei precedente, potrivit articolului 2 din OG nr. 81/2000.

Editor : C.S.