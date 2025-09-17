Live TV

Video Două mașini zburătoare s-au ciocnit la un spectacol aerian din China

Data publicării:
masini zburatoare xpeng aeroht
Foto: X.com

Două mașini zburătoare s-au ciocnit între ele în timpul unei repetiții pentru un spectacol aerian din China, care urma să fie o prezentare a acestei tehnologii. Vehiculele Xpeng AeroHT s-au ciocnit în aer, iar unul dintre ele a luat foc în timpul revenirii la sol, a declarat compania într-un comunicat citat de Reuters, scrie BBC News.

Compania a declarat că persoanele prezente la fața locului sunt în siguranță, dar CNN a raportat că o persoană a fost rănită în accident, citând un angajat anonim al companiei.

Repetițiile de marți erau pentru spectacolul aerian Changchun, care va începe la sfârșitul acestei săptămâni în nord-estul Chinei.

Imaginile de pe site-ul chinez de socializare Weibo par să arate un vehicul în flăcări la sol, la care interveneau pompierii.

Un vehicul „a suferit avarii la fuselaj și a luat foc la aterizare”, a declarat Xpeng AeroHT într-un comunicat către CNN.

„Tot personalul prezent la fața locului este în siguranță, iar autoritățile locale au finalizat măsurile de urgență la fața locului în mod ordonat”, a adăugat compania.

Mașinile electrice zburătoare decolează și aterizează vertical, iar compania speră să le vândă cu aproximativ 300.000 de dolari fiecare.

În ianuarie, Xpeng a afirmat că are aproximativ 3.000 de comenzi pentru acest vehicul.

Compania chineză este unul dintre cei mai mari producători de vehicule electrice (EV) din lume, extinzându-se recent în Europa. Mașinile zburătoare sunt fabricate de filiala sa, AeroHT.

Există încă obstacole considerabile pentru această formă de transport în ceea ce privește infrastructura, reglementarea și acceptarea publică.

Cu toate acestea, unii analiști spun că China încearcă să reproducă succesul pe care l-a avut cu vehiculele electrice, promovând adoptarea timpurie a unei tehnologii care va deveni în cele din urmă utilizată pe scară largă.

Compania a declarat că dorește să fie lider mondial în „economia de joasă altitudine”.

Anul trecut, o companie europeană pionieră în domeniul mașinilor zburătoare a fost cumpărată de o companie chineză.

