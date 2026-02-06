Live TV

Data publicării:
roata la vulcanizare
Credit foto: Guliver/Getty Images

Un drum cu mașina prin România se poate transforma rapid într-o cursă cu obstacole. După episoadele de iarnă, gropile și-au făcut apariția parcă mai mult ca niciodată. Chiar dacă încearcă să le evite, de multe ori, șoferii ajung cu mașina la service-uri și vulcanizări pentru reparații. Sumele pornesc de la 100 de lei, însă pot ajunge până la 900 de lei, în cazul problemelor mai serioase. În instanță, șoferii își pot recupera pagubele.

„Avem o anvelopă, cu explozie și rulată până pe calea de refugiu. Dincolo avem o jantă, la fel, explozie și mers cu ea până a schimbat-o, roata de rezervă”, explică angajatul unui service auto.

Pană, roată spartă, jantă îndoită sau fisurată - sunt cele mai comune probleme ale șoferilor care au ajuns la vulcanizare. După episodul de ger, cererile s-au dublat, în unele cazuri.

„Față de anii trecuți, da, într-adevăr, din cauza drumurilor, foarte mulți clienți au venit cu anvelope avariate, inclusiv jante lovite sau îndoite foarte tare”, spune Ștefan Oncea, proprietarul unei vulcanizări din Timișoara.

„Pe lângă răbdarea de a aștepta un loc liber la vulcanizare, șoferii înfruntă și nota de plată. În medie, prețurile pornesc de la 50-100 de lei pentru cele mai comune probleme apărute, însă pot ajunge și la 900 de lei, dacă sunt afectați rulmenții sau senzorii de pe roțile mașinilor mai scumpe”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Cât poate ajunge nota de plată, după un drum cu gropi
sursa: calcule Digi24
*Prețurile diferă în funcție de dimensiunea roților și dotările mașinii

  • Pană simplă: 50-100 de lei
  • Geometrie roți: 150-200 de lei
  • Jantă îndoită: 150-300 de lei
  • Jantă fisurată/spartă: 300-600 de lei
  • Senzori TPMS avariat: 300-500 de lei
  • Rulment roată deteriorat: 600-900 de lei

Lucian are 32 de ani și este șofer profesionist. Spune că a rămas fără permis, după ce a încercat să evite gropile de pe autostrada A1.

„M-au observat când am ocolit gropile că nu am semnalizat schimbarea direcției de mers și, din această cauză, având și telefonul mobil care îmi zburase de pe bord, m-au oprit și, combinând aceste două fapte, mi-au suspendat și permisul de conducere. De pe banda de camioane m-a aruncat exact până lângă parapet, deci, dacă era cineva lângă mine, 100% se întâmpla o nenorocire”, povestește Lucian.

Probleme sunt pe toate șosele.

„Am văzut o grămadă de șoferi care au făcut explozii la roată și au tras pe margine”, spune un șofer.

„Drumurile sunt pline de gropi și trebuie să mergem cu atenție. Două, trei mașini pe zi, minim, din cauza gropilor”, declară altcineva.

„Intervenim zilnic, încă din primele zile ale anului, cu lucrări de reparații specifice sezonului rece folosind mixtură stocabilă pe sectoarele de autostradă și pe drumurile naționale unde au apărut degradări ale carosabilului. Prioritizăm în special rutele cu trafic greu intens”, a transmis, pentru Digi24, Alina Sabou, purtător de cuvânt DRDP Timișoara.

Șoferii care își strică mașinile își pot recupera pagubele, dacă dau în judecată administratorul drumului.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

