Elon Musk a dezvăluit cel mai nou model Tesla, despre care susține că va fi prima mașină zburătoare din lume, folosind tehnologia companiei sale aerospațiale SpaceX pentru a „zbura, practic, ca o rachetă”.

Miliardarul, care a găzduit o demonstrație a modelului Tesla Roadster 2 la centrul de dezvoltare și testare a rachetelor SpaceX din Texas, a declarat că mașina sport poate accelera de la 0 la 60 mph într-un timp record de mai puțin de o secundă și că este echipată cu propulsoare, scrie The Guardian.

Un videoclip al evenimentului arată modelul Roadster, despre care a spus că a fost controlat de la distanță „pentru a ne asigura că nu omorâm pe nimeni”, urcând o rampă curbată cu ajutorul aspirației pentru a se prinde cu roțile în sus, înainte de a folosi propulsoarele pentru a se răsturna, a zbura și a ateriza.

Mai târziu, în cadrul demonstrației, Roadsterul este surprins folosind propulsoarele pentru a sări peste o linie formată din modelele existente ale Tesla și apoi pentru a accelera până la 60 mph într-un timp record.

„Se pare că viitorul chiar are mașini zburătoare”, a spus Musk într-o postare pe rețeaua sa de socializare, X, care însoțea un videoclip de la eveniment.

Vorbind joi la eveniment, Musk a spus: „Mașinile zburătoare sunt reale. Are comenzi de altitudine, propulsoare și propulsoare principale în spate. Așadar, practic poate zbura ca o rachetă, poate face rostogoliri și acrobații nebunești.”

„Nu sunt sigur că este neapărat legal în toate jurisdicțiile”, a spus Musk, adăugând că prototipul „nu este neapărat o mașină optimizată din punct de vedere al siguranței, dar duce distracția la nivelul 11”.

După eveniment, un site web de rezervări Tesla destinat celor interesați de modelul Roadster 2 cu două locuri a arătat că o versiune „de performanță” a vehiculului ar necesita un avans de 50.000 de lire sterline. O versiune „thrust” ar necesita un avans de 250.000 de dolari.

Între timp, o variantă „rocket” cu un singur loc, dotată cu „sistem complet de zbor”, a fost prezentată ca fiind disponibilă doar pe bază de invitație. Producătorul auto a adăugat că zborul cu acest vehicul nu este permis pe drumurile publice.

Editor : Sebastian Eduard