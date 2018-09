Elon Musk, un impostor, vânzător de vise sau vizionar?

Atunci când spunem Tesla ne gândim cu siguranță la inovație și progres tehnologic, dar și la eforturile depuse de Elon Musk. Mulți spun că acesta a schimbat în bine lumea în care trăim și că i-a adus într-un fel sau altul un omagiu inventatorului Nikola Tesla. Crearea unor automobile electrice performante, valorificarea energiei solare sau dezvoltarea sistemelor autonome pentru mașini sunt doar o parte dintre realizările companiei Tesla.

Compania Tesla a fost înfiinţată în anul 2003 de către Elon Musk şi un grup de ingineri din Silicon Valley care şi-au dorit să demonstreze lumii întregi beneficiile automobilelor electrice. Cinci ani mai târziu, au lansat prima lor maşină electrică, iar de atunci Tesla a devenit un simbol al sustenabilităţi. Elon Musk nu s-a oprit, însă, aici. Compania şi-a extins în permanenţă domeniul de activitate. Valorificarea energiei solare, proiectarea şi realizarea unor baterii performante, care stochează energia electrică produsă de panourile solare sau dezvoltarea sistemelor autonome pentru autovehicule sunt doar o parte dintre ideile lui Elon Musk.

Stelian Muscalu, realizator „Business Club”: Elon Musk, indiferent de ce se va întâmpla acolo, chiar dacă mâine se va închide fabrica - deși sunt sceptic că se va întâmpla lucrul ăsta - este un vizionar.

Victor Kapra, consultant social media: Ce a făcut omul ăsta, chiar şi din punct de vedere al conceptului tehnologic, este remarcabil.

Dragoş Stanca, Think Digital România: Tesla vinde în primul rând vise, vinde dorinţa noastră a celor pasionaţi de digital şi tehnologie de a îndrăzni să credem că este posibil mult mai repede decât ne spune practica să îndeplinim anumite obiective, anumite vise..colonizarea planetei Marte, electrificarea maşinilor, circulaţia la mare viteză, energie regenerabilă

Bogdan Mirică, realizator „La Volan”: Cred că lumea ar fi fost complet altfel fără Elon Musk, așa cum lumea ar fi fost complet altfel fără Steve Jobs și invențiile lui. Ei bine, mă gândesc că dacă și-ar fi luat banii din paypal și s-ar fi dus pe o insula pustie și i-ar fi cheltuit acolo, nu am fi ajuns unde suntem acum. În primul rând industria auto nu ar fi fost împinsă către mașinile electrice, industria spațială nu ar fi ajuns unde e astăzi. Stăm și ne gândim că Musk e și fondatorul SpaceX, o companie care își propune să colonizeze Marte în 2022. E o nebunie să credm că se va întâmpla asta în 2022, dar omul a reușit să facă transporturi către stația spațială internațională și pot să spun sincer, că în cadrul unei vizite prin SUA, chiar am văzut rachetele SpaceX și oamenii care lucrează acolo și e un adevărat furnicar să-i vezi acolo, pe pista de unde va pleca racheta și îți dai seama că toate chestiile astea sunt reale și că Elon Musk e și foarte vocal dar și face foarte multe chestii absolut senzaționale.

Monica Jitariuc, consultant comunicare: Să ai tupeul să branduiești o baterie de nava spațială cu MADE ON EARTH BY HUMANS, astfel încât să fii sigur că cineva o va vedea, trebuie să fii puțin nebun. El are puțină nebunie și asta se vede în comunicarea lui. Nimic din ceea ce face nu e o lecție clasică de marketing. Este o lecție de curaj, foarte mult tupeu și o voce foarte, foarte unică. Are în sânge cele două vise foarte clare - mașinile și companiile de mașini și zborul în spațiu - și cu astea trei teme să domine agenda publică și să găsească niște zone creative extraordinare.

Victor Kapra, consultant social media: Unii spun că Elon Musk este un impostor care ia fonduri guvernamentale pentru rachete, energie regenerabilă şi că se va prăbuşi în curând, alţii spun că este un vizionar şi un om care va transforma civilizaţia umană.

Monica Jitariuc, consultant comunicare: Toate studiile ne arată că se produce un transfer uluitor de încredere de la un lider, la compania lui. Întotdeauna companiile cu lideri puternici au o valoare intrinsecă mai mare. Liderul contribuie decisiv la imaginea unei companii și sunt convinsă că și acolo Elon Musk face parte decisiv din rețeta de succes a Tesla. Dar lucrurile astea se constuiesc în timp și da, e un personal brand extraordinar, la care ne uităm și de la care învățăm un pic de nebunie.

Dragoş Stanca, Think Digital România: Este un vânzător de vise foarte priceput, însă, când ne uităm la zona financiară şi analizăm din punct de vedere foarte practic şi sec cât de fezabil este visul, pe care Tesla îl propune investitorilor în primul rând, lucrurile încep să fie mai puţin roz. Cred că Elon Musk şi Tesla îşi doresc o evoluţie mult mai rapidă versus situaţia economică globală, vs posibilităţile de adaptare rapidă ale societăţii.

Monica Jitariuc, consultant comunicare: Cred că e un lider care a reușit să contamineze lumea cu viziunea lui, iar viziunea lui e un viitor electric, pe de-o parte, și un viitor pe altă planetă, pe de altă parte. El are niște vise imense. El a reușit să convingă lumea că se poate și că asta e direcția în care cumva trebuie să mergem. Că acțiunile la bursă spun altceva... asta e o altă discuție.

Stelian Muscalu, realizator „Business Club”: Poate evoluția a fost spectaculoasă, asta e clar, s-a văzut și în ceea ce a însemnat piața de capital, s-a văzut și în succesul precomenzilor. Partea proastă pentru Tesla e că acum într-adevăr se află într-un moment de cotitură. Tocmai de aceea cred că a apărut și ideea cu scoaterea de pe bursă, acolo e o chestiune cel puțin discutabilă, pentru că informația pe care lansat-o Elon Musk și anume că nu și-ar fi găsit un investitor care să vină cu suficienți bani care să-i permită să iasă de pe piețele de capital. Ulterior, acel investitor a spus că e capabil să plătească suma despre care vorbea Elon Musk, dar era vorba de o altă companie, una care era în concurență cu Tesla.

Tocmai de aceea, Elon Musk a fost chemat la autoritatea de supraveghere a piețelor, din Statele Unite, cu acest mare semn de întrebare că ar fi încercat să manipuleze cumva, valoarea acțiunilor.

Victor Kapra, consultant social media: Aș remarca faptul că deocamdată sunt mari grupuri economice în domeniul energiei care nu sunt deloc încântate de automobilul electric care nu mai consumă combustibil fosil, de posibilitatea de a capta energia solară în nişte baterii uriaşe astfel încât să nu ne mai abonăm la reţelele publice electrice

Stelian Muscalu, realizator „Business Club”: Deocamdată sunt multe companii care vorbesc despre mașinile electrice, în totalitate, puține sunt cele care au avut succesul pe care l-a avut Tesla. Nu știu dacă va reuși să iasă din sincopa în care a intrat, dar dacă va reuși este foarte probabil să producă surprize plăcute și din punct de vedere al produselor, dar și din punct de vedere al cifrelor de bussiness.

Dragoş Stanca, Think Digital România: Cred că vor avea ei ca şi companie probleme destul de serioase pentru că toţi marii producători auto, care au cifre mult mai mari au investit şi au făcut progrese importante în zona maşinilor electrice. Tesla nu este singură pe piaţă. Ce are Tesla în plus faţă de ceilalţi este acest factor de cool, care în unele cazuri funcţionează.

Cele mai mari probleme ale companiei lui Elon Musk au apărut odată cu lansarea Tesla Model 3. Iniţial automobilul nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, iar apoi compania nu a reuşit să onoreze toate comenzile. Chiar şi acum sunt oameni care aşteaptă de foarte mult timp să-şi primească maşinile electrice.

Bogdan Mirică, realizator „La Volan”: Tesla e o mașină scumpă, într-adevăr, mai ales la noi în Europa. Spre exemplu, versiunea de top, în Spania costă undeva la 150.000 de euro, deci nu e un preț accesibil. Dar Tesla a încercat să împace și oamenii care nu au posibilitățile astea financiare și vor o mașină electrică. Prin urmare a lansat Tesla Model 3, un sedan ceva mai mic, cu autonomie decentă, de peste 300 de km, cu un preț de 35.000 de dolari.

Ca urmare a acestui anunț, s-au trezit cu 400.000 de comenzi, pentru că era foarte simplu, puteai să depui un avans de 1.000 de dolari și deja erai acolo pe lista clienților. Problema e alta, mașina deja se produce, însă Elon Musk nu a reușit să se ridice la nivelul promisiunilor sale de asamblare.

Victor Kapra, consultant social media: Nu există producător auto care să nu fi avut probleme la un moment dat, dar Tesla va rămâne în istorie ca un automobil al viitorului.

Dragoş Stanca, Think Digital România: Este acel citat celebru din H. Ford, care spune că dacă ai întreba mereu consumatorii ce îşi doresc probabil că am fi făcut căruţe trase de cai mult mai rapizi, nu maşini. Uneori e bine să nu ţii cont neapărat de studiile de piaţă, să nu crezi neapărat ce crede un anumit jucător că e bine să se facă sau nu, ci să urmezi un vis. Asta face Elon Musk cu Tesla. S-ar putea să nu-i ajungă timpul vieţii sau să nu-l ajute economia reală sau situaţia economică globală să-şi ducă la cale acest proiect. Sigur că noi cei care susţinem inovaţia şi tehnologia, îi ţinem pumnii, dar nu e de ajuns.

Bogdan Mirică, realizator „La Volan”: Tesla a zgâriat multe orgolii. Încă din momentul în care a fost lansată compania. Să ne gândim la evoluția ei fulminantă pentru că primul model apărea în 2008 - Tesla Roadster - iar în 2017, Tesla a devenit compania auto americană cea mai valoroasă, depășind General Motors, un conglomerat care are branduri cu sute de ani în componentă. Prin urmare, eu zic că evoluția companiei este fantastică.

Marii producători auto se întrec acum în lansări de automobile electrice. Cel mai recent exemplu este cel al companiei Mercedes, care a lansat de curând primul SUV electric.

Stelian Muscalu, realizator „Business Club”: Atunci e normal să existe diversificare. Este foarte probabil, așa cum există în zona de IT ideea de open source, la Elon Musk să pună la dispoziția - și fost o idee în sensul ăsta - să puna la dispoziția celor care sunt pioneri în zona mașinilor electrice, tehnologii care să ajute la un moment dat să dezvolte piața asta.

Motorul modelului Tesla Roadster a fost realizat după un design, din anul 1882, care a aparţinut inginerului electric Nikola Tesla. De aici venind şi denumirea companiei Tesla.

Stelian Muscalu, realizator „Business Club”: Vorbim de o continuare, până la urmă, a muncii lui, exista, de fapt, o companie Tesla, dar care nu se ocupa de zona asta auto, e o companie din fosta Iugoslavie, care fabrica televizoare, chestiuni din astea electronice. Toată lumea încearcă să se folosească cumva de numele Tesla, este un nume de rezonanță când vorbim de sectorul ăsta electric. Vorbim de o continuare, la alți parametri evident, a muncii inventatorului Tesla.

Dragoş Stanca, Think Digital România: Atunci când cumperi o maşină Tesla este un statement, de responsabilitate socială, de susţinere a unui vis, a unui proiect de inovaţie. Nu este pentru toată lumea.

