„Era un tip cu un ciocan care îți lovea mașina”. Un robot bazat pe AI poate schimba anvelopele în jumătate din timpul necesar unui om

Inteligența artificială vine în ajutorul uneia dintre cele mai murdare meserii - schimbarea cauciucurilor -, scrie Axios, care arată că în Statele Unite cererea pentru acest tip de serviciu este în creștere, în parte pentru că anvelopele mașinilor electrice necesită înlocuiri mai frecvente, iar service-urile auto se luptă să caute angajați.

Schimbarea anvelopelor este o muncă zgomotoasă și extenuantă. Și nimeni nu vrea să-și petreacă jumătate din zi așteptând să schimbe cauciucurile.

Automatizarea este răspunsul, spune Andy Chalofsky, un antreprenor a cărui familie activează de patru generații în domeniul anvelopelor.

Cea mai recentă companie a sa, Automated Tire Inc., a dezvoltat SmartBay, un sistem robotic care poate inspecta vehiculele, schimba anvelopele și echilibra roțile cu un ajutor uman minim.

În loc să se bazeze pe rutine fixe, sistemul cu inteligență artificială se adaptează la fiecare vehicul, colectând și analizând date pe parcurs.

Aceste date pot genera informații în timp real care pot fi partajate în rețeaua de clienți a firmei, inclusiv dealeri și service-uri auto.

Cum funcționează

Sistemul SmartBay permite unui singur tehnician să gestioneze simultan până la trei compartimente.

În timp ce service-ul anvelopelor durează aproximativ 75 de minute atunci când este efectuat de un om, un robot poate face acest lucru în doar 30 de minute, spune Chalofsky.

Ast aînseamnă că un tehnician ar putea gestiona până la 24 de anvelope pe oră, comparativ cu patru anvelope într-o oră și 15 minute în prezent.

Firma lui Chalofsky închiriază sistemul către dealeri și ateliere de anvelope pentru 4.900 de dolari pe lună - aproximativ 60.000 de dolari pe an - mai puțin decât costul angajării unui tehnician experimentat și cu o eficiență triplă.

„Trebuie să existe o modalitate mai bună”

Andy Chalofsky se pricepe la anvelope. El a transformat Traction Tire, un distribuitor angro de anvelope din apropiere de Philadelphia, într-o afacere de 100 de milioane de dolari, înainte de a o vinde unei firme de capital privat în 2018.

De asemenea, Chalofsky a construit o piață online de anvelope, SimpleTire, care a crescut la aproape 1 miliard de dolari în vânzări înainte de a fi achiziționată de Dealer Tire, o companie din portofoliul Bain Capital.

Companiile sale anterioare au îmbunătățit distribuția anvelopelor en-gros și cu amănuntul. Acum sistemul trebuie revizuit complet, crede el.

„Era un tip cu un ciocan care îți lovea mașina, ca un om al peșterii”, a spus Chalofsky. În acest timp, clienții stau blocați ore întregi într-un atelier auto zgomotos și urât mirositor.

„M-am gândit: «Trebuie să existe o modalitate mai bună»”, a mai adăugat Chalofsky.

Editor : B.P.