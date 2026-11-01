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FOTO Premierul leton Andris Kulbergs a concurat într-un raliu auto. „Nu am vrut să renunţ la hobby-ul meu în timpul mandatului”

Data publicării:
Latvia's Prime Minister Takes Part in a Car Rally
Foto: Profimedia
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Premierul leton Andris Kulbergs a participat duminică la cursa finală din sezonul de raliuri din 2026 al ţării sale la volanul unui Mitsubishi Lancer Evo VI.

„Să particip la curse este în sângele meu şi nu am vrut să renunţ la hobby-ul meu în timpul mandatului meu de prim-ministru, deşi a devenit tot mai dificil", a declarat Kulbergs pentru dpa la Biernieki, potrivit Agerpres.

El a concurat alături de copilotul Andis Veinbergs la categoria Vehicule istorice într-un eveniment de două zile din cadrul sezonului de raliuri din Letonia.

„Sunt probabil primul şef de guvern din lume care participă la un raliu", a adăugat el.

Kulbergs a spus că participarea sa raliu a fost posibilă în urma unui acord cu autorităţile de securitate. „Am convenit să mă comport adecvat, să conduc sigur şi să acţionez responsabil", a mărturisit el.

Latvia's Prime Minister Takes Part in a Car Rally
Foto: Profimedia

„Locul meu favorit este Biernieki şi Raliul Letonia, în special toamna, este pur şi simplu ceva ce nu vreau să ratez", a spus el.

Kulbergs, care este prim-ministru din mai, este cunoscut pentru pasiunea sa pentru maşini. El deţine 11 autoturisme şi a mai concurat în curse, cel mai recent în urmă cu doi ani.

El vede multe similitudini între politică şi cursele cu motor. În ambele domenii, munca de succes în echipă, încrederea, înţelegerea reciprocă şi abilitatea de a face compromisuri sunt esenţiale, crede el.

Andris Kulbergs poartă în prezent negocieri pentru a forma un nou guvern după ce formaţiunea sa de centru Lista Unită a obţinut o victorie detaşată în alegerile parlamentare de pe 3 octombrie.

Potrivit lui Kulbergs, preşedintele Edgars Rinkevics urmează să-l desemneze oficial prim-ministru miercuri, la o zi după prima reuniune a noului parlament rezultat în urma alegerilor.

Editor : M.B.

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