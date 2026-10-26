Funcția mașinii pe care mulți șoferi o folosesc greșit la semafor. Cum pot rămâne fără frâne și în ce situații riscă amendă

Funcția Auto Hold permite menținerea mașinii pe loc la semafor sau în coloană, fără ca șoferul să țină pedala de frână apăsată. Ridicarea piciorului este sigură doar după apariția în bord a indicatorului care confirmă imobilizarea. Condițiile de utilizare variază în funcție de model, iar sistemul nu înlocuiește frâna de parcare și măsurile necesare pentru asigurarea vehiculului înainte de părăsirea acestuia.

Cum menține Auto Hold mașina pe loc

Auto Hold este o funcție de asistență care păstrează autoturismul imobilizat după oprire, fără ca șoferul să țină pedala de frână apăsată. Este utilă la semafor sau în coloanele de mașini, unde deplasarea este întreruptă de opriri repetate. Butonul permite activarea acestei asistențe, însă oprirea propriu-zisă rămâne în sarcina conducătorului auto.

După ce vehiculul ajunge la oprire completă, sistemul menține frânarea și permite ridicarea piciorului de pe pedală. În configurațiile care folosesc unitatea hidraulică ABS/ESP, responsabilă de reglarea presiunii lichidului din circuit, imobilizarea se realizează prin păstrarea presiunii aplicate pe plăcuțe. Dacă senzorii de la roți detectează o deplasare involuntară, forța de frânare poate crește automat pentru a menține vehiculul pe loc.

Șoferul trebuie însă să urmărească indicatorul din bord înainte de a elibera pedala. Selectarea Auto Hold poate însemna doar că funcția este disponibilă, fără ca aceasta să fi preluat deja menținerea. La unele modele, starea de așteptare este semnalată printr-un martor alb sau gri, iar imobilizarea efectivă este confirmată prin culoarea verde. La plecarea de pe loc, frânele sunt eliberate automat.

Culorile și simbolurile diferă între producători, astfel că interpretarea lor trebuie făcută potrivit manualului de utilizare al fiecărui autoturism. Funcția poate fi disponibilă și pe automobilele cu transmisie manuală, unde reluarea mersului presupune apăsarea accelerației și eliberarea treptată a ambreiajului.

Condițiile de funcționare și situațiile în care Auto Hold trebuie dezactivat

Condițiile de activare a Auto Hold diferă în funcție de model. Acestea pot include închiderea portierei șoferului, cuplarea centurii de siguranță și pornirea motorului, iar unele configurații verifică și închiderea capotei. Oprirea temporară a motorului prin funcția Start-Stop nu determină neapărat întreruperea menținerii automate.

Diferențe apar și la mersul înapoi. La anumite automobile, selectarea poziției R sau N cu pedala de frână apăsată eliberează menținerea, în timp ce alte sisteme permit funcționarea inclusiv în marșarier. Instrucțiunile unor modele cer dezactivarea funcției înainte de parcare, deplasarea înapoi sau coborârea unei pante abrupte, pentru a evita mișcările bruște.

Dacă Auto Hold ține deja autoturismul pe loc, dezactivarea se face potrivit procedurii indicate de producător. În configurațiile standard, șoferul trebuie să mențină pedala de frână apăsată în timp ce acționează butonul, prevenind astfel deplasarea neintenționată la dezactivarea menținerii automate.

O atenție deosebită este necesară la spălătoriile automate în care vehiculul este tras prin instalație de un mecanism de transport. Roțile trebuie să se poată roti liber, astfel că funcțiile care împiedică deplasarea trebuie dezactivate conform instrucțiunilor. Procedura poate include atât oprirea Auto Hold, cât și dezactivarea aplicării automate a frânei de parcare.

Auto Hold nu înlocuiește frâna de parcare

Menținerea automată a mașinii în timpul opririlor din trafic nu înlocuiește asigurarea acesteia înainte de plecarea șoferului. Auto Hold este o funcție de asistență pe care conducătorul o folosește strict cât timp rămâne la bord.

La anumite modele, frâna electrică de parcare preia automat menținerea după o oprire prelungită ori la deschiderea portierei. Trecerea este semnalată prin martori și mesaje în bord, însă șoferul are obligația de a verifica dacă frâna de parcare este aplicată înainte de a coborî.

Ce poate semnala martorul galben din bord

Aprinderea indicatorului Auto Hold în culoarea galbenă anunță o funcționare necorespunzătoare și necesitatea verificării într-un atelier de specialitate. Asistența poate fi afectată inclusiv de o defecțiune a senzorilor care detectează deschiderea portierei sau a capotei.

Dacă funcția devine indisponibilă, conducătorul auto trebuie să mențină mașina pe loc prin apăsarea pedalei de frână. Activarea anterioară a sistemului nu garantează că frânarea automată va continua în cazul apariției unei erori electronice.

Ce sancțiuni riscă șoferii care lasă mașina neasigurată pe drumul public

În România, obligațiile conducătorilor auto care se îndepărtează de autovehicule sunt prevăzute la articolul 145 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 (aprobat prin HG nr. 1391/2006). Actul normativ interzice expres părăsirea vehiculului fără oprirea motorului, fără acționarea frânei de ajutor și fără asigurarea acestuia împotriva deplasării involuntare.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni (4 sau 5 puncte-amendă), la care se adaugă 3 puncte de penalizare. Părăsirea mașinii având activată doar funcția Auto Hold, fără acționarea frânei de parcare, reprezintă o încălcare directă a acestei prevederi legale.

Editor : C.S.