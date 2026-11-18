Încălzirea motorului pe loc înainte de plecare este un obicei pe care mulți șoferi îl păstrează iarna, însă mașinile moderne nu au nevoie de o așteptare îndelungată la ralanti. Florin Cososchi, membru al Patronatului Operatorilor de Service Auto din România (POSA), explică pentru Digi24.ro de ce temperatura normală de funcționare este atinsă mai repede în mers, atât la diesel, cât și la benzină, și ce particularități apar în cazul modelelor hibride.

Utilizarea autoturismului în sezonul rece presupune adaptarea unor deprinderi la cerințele tehnice ale vehiculului. Recomandările privind pornirea și pregătirea pentru deplasare trebuie raportate la caracteristicile fiecărui model.

Trebuie să lași motorul să se încălzească pe loc iarna?

„Ideea că motorul trebuie lăsat mult timp să se încălzească înainte de plecare este una dintre legendele vechi din lumea auto, rămasă din perioada în care automobilele nu aveau termostate și ajungeau greu la temperatura de funcționare. La mașinile moderne, încălzirea rapidă face parte din proiectare, deoarece un propulsor rece produce mai multe emisii decât unul cald și asta înrăutățește caracteristicile de poluare cu care mașinile sunt omologate.

Autoturismele fabricate în ultimul sfert de secol, cu atât mai mult cele din generațiile recente, sunt concepute să atingă repede temperatura de regim atunci când sunt puse în mișcare. Prin urmare, funcționarea prelungită la ralanti, doar pentru încălzire, nu este necesară.”, a precizat pentru Digi24.ro Florin Cososchi, membru al Patronatului Operatorilor de Service Auto din România (POSA)

De ce se încălzește motorul mai repede în mers

„Când pui mașina în mișcare, motorul este solicitat și se încălzește mai repede decât atunci când funcționează în gol. Atingerea temperaturii normale de lucru contribuie la reducerea emisiilor și a uzurii.

Explicația este valabilă atât pentru benzină, cât și pentru diesel. Există diferențe între cele două, în sensul că prima variantă se încălzește mai repede, însă principiul rămâne același: deplasarea favorizează încălzirea, în comparație cu staționarea la ralanti”, a mai explicat specialistul

Cum influențează temperatura uzura componentelor

„Piesele sunt proiectate să lucreze în anumite condiții termice. Odată încălzite, ajung la dimensiunile și jocurile de funcționare prevăzute, astfel încât pelicula de ulei să poată separa suprafețele aflate în mișcare și să limiteze frecarea.

Contează și condensul care apare în interiorul blocului motor, deoarece poate contribui la acidifierea lubrifiantului. Atingerea temperaturii de regim ajută la reducerea acestui fenomen și asigură condiții mai bune de funcționare. Așa că nu trebuie lăsat niciodată motorul rece să meargă în gol ca să se încălzească.”, a transmis Florin Cososchi

Ce se întâmplă în cazul mașinilor hibride

„La hibride, mai ales la cele plug-in, situația este mai complexă. Mașina poate pleca folosind propulsia electrică, iar motorul termic rămâne rece. În alte situații, acesta pornește, apoi se oprește frecvent, ceea ce poate întârzia atingerea temperaturii de regim.

O mașină hibrid plug-in (cunoscută și ca PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle) este un autovehicul care combină două surse de propulsie: un motor termic (pe benzină sau motorină) și un motor electric alimentat de o baterie de mare capacitate

Repetarea unor astfel de cicluri/obiceiuri poate favoriza uzura pieselor și apariția problemelor mecanice în timp. Tocmai de aceea, sistemele de management ale acestor automobile țin cont de temperatura de funcționare și evită oprirea motorului termic cât timp este rece.”, a explicat membrul POSA

Sunt hibridele potrivite pentru deplasări foarte scurte?

„Hibridizarea e de fapt o metodă de a recupera energia risipită la frânare și de a o refolosi ulterior în accelerare. Acesta este unul dintre motivele pentru care asemenea automobile sunt eficiente.

Totuși, pentru persoanele care parcurg distanțe foarte scurte, iar motorul termic nu reușește să ajungă la temperatura normală de lucru, acest sistem nu reprezintă neapărat un avantaj. Modul de utilizare contează și trebuie luat în calcul la alegerea mașinii.”, a adăugat specialistul

Ce recomandă specialistul pentru utilizarea în oraș și la drum lung

„Pentru deplasările zilnice urbane, recomandăm hibridele plug-in cu o autonomie electrică de aproximativ 40-60 de kilometri. În acest fel, traseele scurte pot fi parcurse folosind energia din baterie, iar motorul termic poate fi utilizat la drumuri mai lungi, unde are timp să se încălzească.

Variantele fără încărcare la priză sunt o opțiune pentru șoferii care circulă mult în oraș și care își pot recupera eventualele costuri prin economiile de carburant. Alegerea trebuie raportată la distanțele parcurse și la felul în care va fi folosit autoturismul.”, a mai precizat Florin Cososchi