Lamborghini, Ferrari sau Jaguar? Care au fost bolizii preferați de românii bogați în 2019

Românii au înmatriculat, în primele 11 luni ale anului, 26 de Lamborghini şi 18 Ferrari noi, în rândul autoturismelor scumpe preferate situându-se şi Jaguar, Lexus, Maserati, Bentley sau Aston Martin, reiese din statistica Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).



Astfel, potrivit datelor oficiale citate de Agerpres, în intervalul ianuarie - noiembrie 2019, cea mai mare creştere a înmatriculărilor de autoturisme selecte s-a consemnat în dreptul mărcii Lamborghini, de 271,3%, în timp ce, prin cele 266 de unităţi Lexus înregistrate, saltul a fost de 76,16%, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut.



Unul dintre cei mai doriţi bolizi din lume, Ferrari, a fost înregistrat la capitolul "Autoturisme noi", în evidenţele DRPCIV, de către 18 proprietari, în creştere cu 50% faţă de perioada ianuarie - noiembrie 2018.



De asemenea, au fost înmatriculate 197 de exemplare noi din gama Jaguar (-10,86% vs primele 11 luni din 2018), 22 de unităţi Bentley (+4,75%), 21 de exemplare Maserati (-16%) şi, nu în ultimul rând, trei unităţi marca Aston Martin (-40%).



Pe de altă parte, în cazul aceloraşi mărci scumpe, pe segmentul second hand, numărul înmatriculărilor raportate la 11 luni a fost mai mult decât dublu, până la 1.235 de unităţi, comparativ cu cele 553 de autoturisme noi, din aceeaşi categorie.



În acest sens, datele centralizate relevă faptul că Jaguar este marca cu cele mai multe înregistrări de maşini "rulate", respectiv 633 de unităţi, urmată de Lexus - cu 457 de unităţi, Maserati (57), Bentley (52), Lamborghini (18), Ferrari (11) şi Aston Martin (7).



La nivel general, numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a depăşit, în România, 147.700 de unităţi în primele 11 luni ale anului, în creştere cu 21,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2018.



Statistica DRPCIV arată, totodată, că, la nivel naţional, totalul de înmatriculări autoturisme noi şi rulate a ajuns, în perioada de referinţă, la 556.405 de unităţi, în uşoară descreştere (-0,3%), comparativ cu primele 11 luni ale anului precedent, când s-au consemnat 556.548 unităţi.



Pe de altă parte, înmatriculările de autoturisme second hand au scăzut, în intervalul de referinţă, cu 6,05% până la 408.616 de exemplare.

