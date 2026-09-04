Mulți șoferi le cumpără, le pun în portbagaj și uită de ele cu anii. Este vorba despre obiectele care, potrivit legii, nu trebuie să ne lipsească din mașină: triunghiul reflectorizant, trusa de prim-ajutor și extinctorul. Amendă putem lua și dacă sunt expirate, atrag atenția polițiștii.

Nicio mașină nu ar trebui să pornească la drum fără kitul de siguranță. Specialiștii ne recomandă să avem obiectele de prim-ajutor la îndemână pentru că, în caz de accident sau incendiu, fiecare secundă contează.

„Ele trebuie amplasate în mașină în locuri ușor accesibile, ca să putem să le scoatem cu ușurință atunci când avem o situație de urgență”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.



În plus, trusa de prim-ajutor și stingătorul de incendiu expiră, așa că ar trebui verificate periodic.

„Îl verifică cei de la reprezentanță, când duc mașina, și-mi spun dacă trebuie sau nu trebuie schimbat”, spune un șofer din Brașov.

„Triunghiurile le am. Și trusa o am, extinctor nu. Le-am avut, dar am fost de curând în concediu și le-am scos din mașină”, mărturisește un alt conducător auto.

„Și mai important e să știm să le utilizăm. Eu am trusa medicală, știu să pun un pansament, dar dacă sunt lucruri complicate, cum ar fi un garou sau o asistență medicală un pic mai complexă, nu cred că ne descurcăm”, e de părere o șoferiță.

„Tot timpul folosim stingătorul în această poziție, la fel cum îl luăm de pe masă. Niciodată nu-l utilizăm în lateral sau cu capul în jos, pentru că n-o să facă altceva decât să iasă gaz din el, fără agent de stingere”, explică Ioan Pascu, director vânzări magazin de profil.

„Legea nu prevede o sancțiune distinctă între lipsa acestor obiecte și expirarea termenului de valabilitate. Amenda, în ambele situații, poate fi cuprinsă între 4 și 5 puncte”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Andreea Ciocoi.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să cumpere produsele doar din magazinele certificate.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia