Iarna pune la încercare două lucruri pe care mulți șoferi le tratează separat: actele mașinii și starea ei tehnică. Asigurarea obligatorie ține de birocrație, roțile țin de mecanică, iar amândouă tind să fie amânate până în ultima clipă. Merită însă privite împreună, pentru că ambele decid cât de liniștit treci de un drum pe zăpadă și cât te costă o greșeală.

RCA online: comoditate, dar cu ochii pe detalii

Astăzi poți încheia RCA online în câteva minute, comparând ofertele mai multor asigurători fără să mergi la vreun ghișeu. Polița emisă digital are aceeași valoare juridică precum cea tipărită, iar valabilitatea ei apare în baza de date națională consultată de poliție. Nu mai este nevoie să porți documentul pe hârtie.

Contextul de preț contează enorm. Potrivit raportului semestrial publicat de ASF, tarifele de referință pentru persoanele fizice cu autoturisme au crescut în mai 2026 cu aproximativ 12% față de noiembrie 2025. Tariful de referință nu este prețul final, ci un reper statistic, dar arată direcția pieței, tocmai de aceea, compararea ofertelor nu mai este un moft, ci o metodă reală de economisire.

Când compari, uită-te la trei lucruri:

Clasa bonus-malus: sistemul românesc merge de la B0 la B8 pentru șoferii fără daune și de la M1 la M8 pentru cei cu daune plătite. O clasă bonus mai bună reduce prima, iar o daună o poate urca brusc.

Perioada poliței: variantele pe 1 sau 6 luni par mai ieftine pe moment, dar sunt aproape mereu mai scumpe raportat la un an întreg.

Decontarea directă: o opțiune suplimentară prin care îți repari mașina prin propriul asigurător când nu ești vinovat, fără să aștepți asigurătorul celuilalt șofer.

Ce acoperă RCA și ce nu acoperă

Un mit frecvent spune că, dacă ai RCA, ești protejat indiferent de starea mașinii. RCA despăgubește însă terții păgubiți, nu propria mașină și nici pe tine. Victima unui accident primește despăgubirea chiar dacă vinovatul circula cu roți nepotrivite. Mașina ta, dacă tu ești vinovat, nu este acoperită decât printr-o poliță CASCO, iar condițiile CASCO pot conține clauze despre starea tehnică a vehiculului. Merită citite înainte de iarnă, nu după.

Cauciucurile de iarnă: legea, fizica și buzunarul

În România, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, nu de la o dată anume. Polițiștii pot aplica o amendă care poate ajunge la câteva mii de lei, iar certificatul de înmatriculare poate fi reținut până la schimbarea roților. Vehiculele 4x4 nu sunt exceptate: tracțiunea integrală ajută la pornire, dar nu scurtează distanța de frânare.

Diferența de performanță vine din compus. Sub aproximativ 7°C, cauciucul de vară se întărește, iar cel de iarnă rămâne elastic și are lamele care se agață de zăpadă. Testele comparative arată constant distanțe de frânare de mai mulți metri în favoarea anvelopelor de iarnă, pe drum rece sau înzăpezit. La 50 km/h, câțiva metri pot însemna diferența dintre o oprire la timp și o tamponare.

La alegere, verifică marcajele de pe flanc. M+S este acceptat legal, dar simbolul muntelui cu fulg de nea (3PMSF) confirmă că anvelopa a trecut un test standardizat pe zăpadă. Uită-te și la codul DOT: ultimele patru cifre arată săptămâna și anul fabricației, iar o anvelopă veche de mulți ani își pierde elasticitatea, chiar dacă profilul pare bun.

Un calendar simplu pentru toată iarna

Cea mai eficientă strategie este să legi cele două sarcini între ele:

verifică data de expirare a RCA cu cel puțin două săptămâni înainte și setează un memento în telefon;

programează montajul roților când temperaturile coboară constant sub 7°C, înainte de aglomerația de la prima ninsoare;

măsoară presiunea în pneuri lunar, pentru că scade odată cu temperatura;

păstrează în mașină o lopată mică, o racletă și lichid de parbriz pentru temperaturi negative.

O poliță comparată atent și un set de anvelope potrivite nu fac drumul mai scurt, dar îl fac mai previzibil. Iarna, previzibilul este cel mai mare avantaj pe care îl poți avea la volan!

Editor : A.D.V.