Șoferii pot depăși o mașină de poliție care circulă în condiții obișnuite, dacă respectă regulile rutiere aplicabile acestei manevre. Situația se schimbă atunci când autospeciala se află într-o intervenție de urgență, are în funcțiune semnalele luminoase și sonore sau însoțește o coloană oficială.

Indicațiile polițistului rutier au prioritate față de semafoare, indicatoare și marcaje. Conducătorii auto trebuie să respecte dispozițiile acestuia inclusiv atunci când sunt transmise dintr-un vehicul aflat în deplasare.

În ce condiții este permisă depășirea unei mașini de poliție

Legislația rutieră nu instituie o interdicție generală privind depășirea autovehiculelor aparținând Poliției Române. Atunci când un echipaj se deplasează fără semnalele speciale de avertizare, conducătorii auto pot efectua manevra cu respectarea limitei legale de viteză, a semnalizării și a condițiilor de siguranță.

Înainte de schimbarea benzii, șoferul trebuie să se asigure că niciun alt participant la trafic din fața sau din spatele său nu a inițiat o acțiune similară. Totodată, este necesar să semnalizeze intenția, să păstreze o distanță laterală suficientă și să revină pe banda inițială în siguranță.

De exemplu, dacă o autospecială circulă cu 60 km/h pe un sector de drum unde viteza maximă admisă pentru autoturisme este de 90 km/h, aceasta poate fi depășită, în măsura în care manevra este permisă în zona respectivă și poate fi finalizată fără încălcarea regulilor de circulație.

Indicațiile polițistului rutier au prioritate față de semafoare, indicatoare și marcaje, inclusiv când sunt transmise dintr-un vehicul aflat în mișcare.

Ai voie să depășești o mașină de poliție cu girofarul pornit?

Obligațiile depind de culoarea luminilor și de folosirea sirenei. Potrivit Regulamentului, la apropierea unui echipaj de poliție cu semnale roșii și sonore, ceilalți șoferi trebuie să oprească imediat în afara părții carosabile sau, dacă nu se poate, cât mai aproape de marginea din dreapta. La semnale albastre însoțite de sirenă, șoferii trebuie să reducă viteza, să elibereze banda sau să circule cât mai aproape de margine și să dea prioritate în intersecții.

Poliția poate folosi girofarul și fără sirenă, în funcție de misiune sau trafic. În acest caz, autovehiculul nu are regim de circulație prioritară, dar șoferii trebuie să țină cont de avertizările luminoase și de indicațiile agenților.

Poate fi depășită o coloană oficială însoțită de poliție?

În regulă generală, depășirea coloanei oficiale este interzisă (art. 120 alin. 2 din Regulament). Singura excepție este când polițistul rutier îți semnalizează că poți depăși. De asemenea, participanților la trafic le este interzis să se intercaleze între autovehiculele care formează convoiul sau să se atașeze acestuia.

Ce sancțiuni riscă șoferii care depășesc neregulamentar o mașină de poliție

Nerespectarea regulilor privind depășirea se sancționează cu o amendă cuprinsă între șase și opt puncte-amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Aceleași sancțiuni sunt prevăzute pentru neacordarea priorității vehiculelor care beneficiază de acest drept, precum și pentru încălcarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea în interiorul acesteia.

În cazul în care depășirea neregulamentară sau neacordarea priorității provoacă un accident soldat exclusiv cu pagube materiale, perioada de suspendare a permisului crește la 90 de zile, iar amenda este cuprinsă între nouă și 20 de puncte-amendă.

Editor : C.S.