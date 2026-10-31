Competiția europeană „Car of the Year 2027” marchează un moment fără precedent în cei 63 de ani de existență. Pentru prima dată, toate cele șapte mașini ajunse în finală sunt 100% electrice. La ediția din acest an, niciun autoturism Diesel nu a existat pe lista modelelor eligibile.

35 de autoturisme care au intrat în competiție, iar în marea finală se vor confrunta șapte modele: BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo și Volvo EX60. Toate cele șapte mașini selectate de juriu sunt vehicule electrice, predominând modelele compacte.

Ediția curentă este considerată un moment istoric, deoarece toate finalistele sunt 100% electrice. Această evoluție reflectă tendința pieței europene, accelerată de creșterea numărului de utilizatori de mașini electrice în contextul crizei combustibililor declanșată de războiul din Iran.

Pentru prima dată în cei 63 de ani de existență a Car of the Year, niciuna dintre mașinile din finală nu are motor cu ardere internă.

În anii precedenți, titlul a fost câștigat de Renault Scenic în 2024 și Renault 5 E-tech în 2025, urmate de Mercedes-Benz CLA anul trecut, care a readus o marcă premium pe primul loc cu variante electrice și cu ardere internă.

Când va fi desemnată Mașina Anului 2027

Următoarea etapă a competiției este programată pentru 25 și 26 noiembrie 2026, când membrii juriului vor testa cele șapte finaliste pe circuitul Balocco din Italia.

După sesiunea de teste, fiecare jurat va avea la dispoziție 25 de puncte, pe care le va distribui între modelele finaliste.

Votul se va încheia la 31 decembrie 2026, iar câștigătorul titlului „Car of the Year 2027” va fi anunțat pe 8 ianuarie 2027, în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles.

Editor : A.P.