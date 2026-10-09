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Video Mașină cu butuci de lemn în loc de suspensii: Neregulile descoperite în timpul controalelor RAR care i-au șocat pe inspectori

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Mașină cu butuci de lemn în loc de suspensii, descoperita la RAR. Foto: Registrul Auto Roman
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Adevărate „bombe pe patru roți” pe șoselele din România. Inspectorii RAR au descoperit nereguli grave în timpul verificărilor tehnice. Una i-a șocat de-a dreptul: o mașină avea butuci de lemn în loc de suspensii.

Șofer: Am venit să redobândesc talonul pentru defecțiuni cu rugină. Ne-au prins în trafic acum două săptămâni. S-a remediat problema, sper să fie ok.

În timpul verificărilor din trafic, inspectorii RAR au descoperit adevărate capcane pe roți: mașini cu frâne anulate, evacuări improvizate și buturugi de lemn montate sub autoutilitare.

George Antohe, RAR Brașov: Cele mai frecvente pe care le constantăm aici sunt cele legate de noxe și de faruri. Au fost probleme și la sistemul de frânare, și la amortizoare, și suspensii, acestea fiind improvizate sau neomologate. Și la sistemul de evacuare, mulți se prezintă cu tobe neomologate.

Șofer: Asta este specific românesc. Chiar trebuie verificate conform legii. E în joc viața tuturor oamenilor.

Șofer: Capcane pe patru roți, bombe pe roți, nu se poate așa ceva. Am văzut și eu. Pun pe ceilalți în trafic în pericol circulând astfel cu mașinile cu butuci la roți, Doamne ferește.

Conform Registrului Auto Roman, anul trecut au fost verificate peste 90.000 de mașini în trafic, iar aproape 40% aveau defecțiuni tehnice majore.

Titi Aur, expert în conducere defensivă: Modificări practic de neimaginat pentru un om normal, iar pentru un tehnician e incredibil. Oricum un automobil poate deveni armă și poți să ucizi cu mașina dacă o scapi de sub control. Când mai ai și mașina modificată în asemenea hal, riscul este foarte mare.

România are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din Europa. Un sfert din mașinile care circulă pe drumurile din țară sunt mai vechi de 20 de ani.

Editor : A.P.

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