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Mașina din față blochează banda, deși semaforul arată verde intermitent la dreapta: încalcă șoferul legea? Regula interpretată greșit

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Verde intermitent la dreapta. Foto Getty Images
Verde intermitent la dreapta. Foto Getty Images
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Din articol
Ce permite săgeata verde intermitentă la dreapta Când poate mașina din față să aștepte legal la semafor Situația în care șoferul este încadrat necorespunzător

O situație întâlnită frecvent în intersecții îi nemulțumește pe conducătorii auto care vor să vireze la dreapta: săgeata verde funcționează intermitent, însă autoturismul din față rămâne oprit și așteaptă semnalul destinat deplasării înainte. Pentru a stabili dacă șoferul încalcă legea nu este suficientă culoarea semaforului, deoarece răspunsul depinde de marcajele și indicatoarele care arată direcțiile permise pe banda respectivă.

Pentru stabilirea conduitei corecte trebuie analizată configurația întregii intersecții și modul în care sunt organizate fluxurile de circulație.

Ce permite săgeata verde intermitentă la dreapta

Semnalul verde intermitent sub forma unei săgeți permite continuarea deplasării în direcția indicată chiar dacă semaforul principal arată roșu. Posibilitatea de a pătrunde în intersecție nu înseamnă însă că șoferul care virează dobândește prioritate față de ceilalți participanți la trafic.

Articolul 59 alineatul (4) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește: „ Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație.”

Prin urmare, conducătorul auto poate efectua virajul numai după ce se asigură și îi lasă să treacă pe cei care circulă regulamentar. Săgeata luminoasă nu echivalează cu un semnal verde care oferă trecere necondiționată.

Când poate mașina din față să aștepte legal la semafor

Existența culorii verde intermitent nu transformă automat banda din dreapta într-una destinată exclusiv virajului. Regimul acesteia este stabilit prin indicatoarele de preselectare și prin săgețile aplicate pe carosabil.

Dacă marcajul permite atât deplasarea înainte, cât și virajul la dreapta, șoferul care intenționează să traverseze intersecția poate rămâne oprit până la apariția culorii verzi a semaforului principal. În această situație, el folosește regulamentar banda, chiar dacă îi împiedică temporar să vireze pe conducătorii aflați în spate.

Săgeata intermitentă le oferă acestora din urmă posibilitatea de a trece atunci când traseul este liber, dar nu le conferă dreptul de a cere eliberarea unei benzi pe care sunt permise mai multe direcții. Șoferul din față nu este obligat să vireze dacă s-a încadrat legal și dorește să meargă înainte.

Situația în care șoferul este încadrat necorespunzător

Răspunsul se schimbă atunci când marcajul de pe carosabil ori indicatorul instalat înaintea intersecției arată că de pe banda respectivă se poate vira numai la dreapta. Un conducător care o ocupă cu intenția de a merge înainte nu respectă direcția impusă și s-a încadrat necorespunzător.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier prevede, la Articolul 107, că: „La intersecțiile prevăzute cu indicatoare și/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de mers voite cu cel puțin 50 m înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor și marcajelor.”

Un autoturism aflat pe o bandă marcată exclusiv pentru viraj nu poate continua înainte după ce semaforul principal devine verde. În schimb, când pe carosabil sunt desenate ambele săgeți, înainte și la dreapta, oprirea până la schimbarea culorii este permisă.

Editor : C.S.

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