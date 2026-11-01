Mașini în flăcări, victime, anchete, procese peste tot pe glob. Ce se întâmplă când nici șoferii, nici salvatorii nu pot deschide ușile

În cazul accidentelor în care au fost implicate vehicule Tesla în flăcări, se pare că nici pasagerii, nici echipele de intervenție nu au reușit să deschidă ușile la timp. În Germania și în mai multe țări de pe mapamond, organizațiile de protecție a consumatorilor solicită norme de siguranță mai stricte, scrie Focus.de.

Pe 10 octombrie 2024, șoferul unui Tesla Model Y a ieșit de pe șosea în apropierea orașului sud-coreean Anseong și s-a izbit de un zid; mașina a luat foc. Un șofer de camion care trecea pe acolo a vrut să ajute, dar nu a reușit să deschidă ușa. Șoferul a murit în mașina în flăcări.

Chiar și după doi ani, nu s-a clarificat încă de ce ușile nu s-au putut deschide. Acest lucru reiese din documentele pompierilor, poliției și Ministerului Transporturilor, aflate în posesia ziarului „Handelsblatt”. Au existat accidente similare cu incendiu și coliziune în Germania. KBA (Kraftfahrt-Bundesamt (Autoritatea Federală pentru Transport Auto, un fel de RAR)) era deja de mult timp la curent cu aceste accidente, dar până în prezent nu a considerat necesar să ia măsuri.

Deblocarea de urgență necesită mai multe manevre

În mod normal, ușile vehiculelor Tesla se deschid electric. În cazul unei întreruperi de curent, sistemele mecanice de deblocare de urgență ar trebui să permită ieșirea din vehicul. Însă acestea nu sunt concepute la fel la toate modelele și, în unele cazuri, sunt greu de găsit.

La Model Y, ușa șoferului se deschide cu ajutorul unei manete situate lângă comenzi pentru geamuri. În schimb, pentru ușile din spate, manualul de utilizare descrie mai mulți pași: mai întâi trebuie îndepărtat un covoraș din compartimentul ușii. Apoi, trebuie desfăcut un capac înainte de a putea acționa un mecanism cu cablu. Tesla subliniază, de asemenea, că nu toate modelele Y sunt echipate cu un sistem manual de deschidere de urgență pentru ușile din spate.

Într-o situație de urgență, pasagerilor le poate fi dificil să înțeleagă și să execute aceste proceduri la timp. La aceasta se adaugă faptul că persoanele care vin în ajutor din exterior nu pot debloca mecanic ușile fără efort.

Ancheta din Coreea de Sud a rămas incompletă

În Coreea de Sud, anchetatorii au examinat vehiculul incendiat. Conform poliției, au fost identificate cabluri pentru deblocarea manuală a ușilor din față și din spate. Totuși, nu s-a putut stabili dacă acestea funcționau efectiv și dacă erau la îndemâna șoferului. De asemenea, datele vehiculului nu au putut fi recuperate, deoarece o cartelă de memorie a ars.

Pompierii au explicat decesul bărbatului prin creșterea rapidă a temperaturii cauzată de supraîncălzirea celulelor bateriei. Așa-numitul „thermal runaway” al bateriilor litiu-ion poate duce la un incendiu de proporții în foarte scurt timp. Poliția a încheiat ancheta după decesul șoferului.

Însă cazul a ajuns între timp și în atenția Adunării Naționale a Coreei de Sud. Recent, Seo Young-deuk, directorul Tesla Coreea, a fost nevoit să răspundă la întrebări în fața Comisiei pentru Transporturi. Un deputat a dorit să afle dacă producătorul intenționează să lanseze o campanie de rechemare din cauza acestor probleme. Seo a făcut referire la sistemele manuale de deblocare existente. Parlamentarul a criticat faptul că acest răspuns nu răspundea la întrebarea esențială.

La începutul lunii octombrie, o organizație de protecție a consumatorilor a depus o plângere penală împotriva Tesla Korea și a trei membri ai conducerii. Aceasta îi acuză că nu au dezvăluit și remediat în mod adecvat deficiențele de siguranță. Organizația solicită ca, în caz de urgență, ușile vehiculului să poată fi deschise rapid și fără curent electric de la orice loc din habitaclu.

15 victime în SUA

La nivel mondial, cel puțin 28 de persoane și-au pierdut viața în accidente documentate cu vehicule Tesla, în care ușile aparent nu s-au putut deschide după un accident. Aceasta reiese dintr-o analiză a cazurilor cunoscute publicului: agenția de știri Bloomberg a numărat cel puțin 15 victime în douăsprezece accidente din SUA.

În Germania, cel puțin opt persoane au murit din 2018 în accidente cu vehicule Tesla, în care ușile nu s-au putut deschide după impact; patru persoane au murit într-un incendiu la un Tesla în Toronto în 2024, precum și un șofer care și-a pierdut viața în 2024 în Anseong, Coreea de Sud, în Modelul Y al său cuprins de flăcări.

Nu există statistici complete la nivel mondial. În plus, nu s-a stabilit în mod definitiv în toate cazurile dacă ușile blocate au fost într-adevăr cauza decesului.

În Brandenburg, doi adolescenți au murit pe bancheta din spate a unui Tesla în flăcări

În apropiere de Dobbrikow, în Brandenburg, doi adolescenți au murit în 2022 pe bancheta din spate a unui Tesla Model S, după ce mașina s-a izbit de un copac și a luat foc. După impact, ușile din spate nu s-au putut deschide nici din interior, nici din exterior. Experții companiei de inspecție Dekra au constatat ulterior că funcția de siguranță a eșuat. Dacă ușile ar fi funcționat corect, ar fi fost posibilă salvarea victimelor.

După ce cazul a devenit public, ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club Clubul Automobilistic German, un fel de ACR) a recomandat ca în mașină să se păstreze un ciocan de urgență pentru spargerea geamurilor. De asemenea, Autoritatea Federală pentru Transport Auto (Kraftfahrt-Bundesamt) a militat pentru modificarea normelor internaționale de siguranță. Potrivit autorității, un grup de lucru al Națiunilor Unite a înregistrat progrese în acest sens. Un proiect final ar urma să fie prezentat în decembrie 2026.

Autoritățile investighează și alte cazuri

În luna februarie a acestui an, familia unui tânăr de 20 de ani decedat a dat în judecată producătorul. Tânărul a fost implicat într-un accident cu Model Y-ul său în 2025 și a apucat să sune la serviciul de urgență, deoarece nu a putut părăsi mașina în flăcări.

De asemenea, Agenția Națională pentru Siguranța Traficului din SUA (NHTSA) investighează aproximativ 174.000 de Model Y. Se pare că, în cazul acestor vehicule, ușile nu se pot deschide din exterior atunci când bateria este descărcată.

În China, Tesla a reacționat în august 2026 cu o campanie de rechemare a aproape trei milioane de vehicule. Producătorul a explicat că sistemul mecanic de deblocare de urgență este greu de identificat și de utilizat. Și alți producători auto, printre care Xiaomi și Xpeng, au fost afectați de campanii de rechemare din cauza sistemelor de deblocare de urgență.

Astfel, crește presiunea asupra producătorilor de a proiecta mecanismele ușilor în așa fel încât să fie mai sigure. Cu toate acestea, accidentul din Coreea de Sud nu a fost încă elucidat definitiv. Nu s-a dovedit dacă o defecțiune a sistemului de deblocare a contribuit la decesul șoferului. Tocmai de aceea, organizațiile de protecție a consumatorilor solicită o nouă anchetă.

Ce spune Tesla

Poziția oficială a companiei Tesla și apărările formulate de avocații săi în instanță în cazurile de accidente urmate de incendii în care pasagerii au rămas blocați se bazează pe trei argumente principale: punerea responsabilității pe factori externi (viteza sau severitatea impactului), invocarea conformității cu standardele de siguranță auto și existența sistemelor de deblocare manuală de urgență.

În urma mai multor investigații jurnalistice (precum cele realizate de Bloomberg și autorități privind cele cel puțin 15 decese înregistrate în condiții similare, în SUA), strategia Tesla s-a conturat astfel:

1. Severitatea impactului și viteza sunt cauzele primare

În declarațiile oficiale transmise după coliziuni fatale, Tesla susține că incendiile și daunele masive sunt provocate de forța extremă a impactului și de viteza excesivă, nu de defecte de fabricație. Compania argumentează că coliziunile la viteze mari pot deteriora structural orice vehicul (fie el electric sau pe benzină), ducând la deformări care ar bloca fizic portierele indiferent de mecanismul de deschidere.

2. Manualul de utilizare prevede soluții mecanice de urgență

Tesla se apără demonstrând că vehiculele sale sunt echipate cu sisteme mecanice/manuale de deschidere a ușilor (cabluri sau manete fizice ascunse), care funcționează complet independent de alimentarea electrică de 12V. Poziția legală implicită este că responsabilitatea de a cunoaște funcționarea mașinii revine utilizatorului.

• Problema critică: Familiile victimelor și avocații acuză în procese faptul că aceste manete sunt ascunse, nemarcate și complet neintuitive în momente de panică, fum intens sau dezorientare (în special pentru pasagerii din spate, unde adesea trebuie scoase panouri de plastic sau grile de boxe).

3. Logica de design: Deblocarea automată la declanșarea airbag-urilor

Conform specificațiilor tehnice ale Tesla, vehiculele sunt programate ca, în momentul în care un airbag se declanșează, să deblocheze automat toate portierele, portbagajul și să extindă mânerele exterioare pentru a permite accesul salvatorilor. Totuși, în cazurile investigate, s-a demonstrat că dacă impactul distruge instantaneu bateria secundară (de joasă tensiune, situată în partea din față), impulsul electric nu mai ajunge la încuietori, lăsând mașina blocată atât din interior, cât și din exterior.

Reacții și măsuri recente luate de companie

Deși în instanțe continuă să respingă acuzațiile de „defect de design periculos”, presiunea publică și investigațiile oficiale (cum sunt cele ale NHTSA din SUA sau Transport Canada) au obligat Tesla să facă un pas înapoi:

• Actualizări și campanii de rechemare: În piețe precum China, Tesla a fost forțată să implementeze rechemări software pentru ca geamurile să se coboare automat imediat după un accident și să aplice etichete de avertizare clare care indică unde se află deblocatoarele manuale.

• Modificări de design: Pe site-urile sale de siguranță, Tesla a adăugat secțiuni dedicate explicării sistemelor electrice de uși și a propus pentru modelele viitoare reproiectări care să combine butonul electronic cu o eliberare mecanică facilă, dintr-o singură mișcare

Editor : Sebastian Eduard