Măsuri după ce o mașină electrică a luat foc în mers: Se fac verificări la RAR, modelul implicat în incident a fost scos de la vânzare

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, în Sectorul 6 al Capitalei, 13 februarie 2026. Foto Inquam Photos / Cosmin Enache

Se iau măsuri după tragedia de săptămâna trecută din Capitală, când o mașină electrică de mici dimensiuni, care poate fi condusă fără permis, a luat foc în mers, iar o femeie a murit. La câteva zile după incident, platforma online pe care aceste vehicule erau comercializate le-a retras de la vânzare. Acum, ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica modul în care au fost înmatriculate.

După tragedia de săptămâna trecută din Capitală s-au ridicat mai multe semne de întrebare legate de siguranța acestor mijloace de transport de mici dimensiuni care pot fi conduse fără permis. O femeie care se afla pe bancheta din spate a murit după ce autovehiculul a luat foc. Nu a reușit să mai iasă din mijlocul de transport.

Și soțul ei are arsuri pe o suprafață foarte mare a corpului, dar a reușit să se salveze la timp.

Aceste autovehicule fac parte din categoria cvadriciclurilor și sunt încadrate legal ca scutere electrice închise. Varianta mai slabă ajunge la 45km/h, iar cea mai puternică la aproape 90km/h.

După tragedia de săptămâna trecută au început verificările la nivel oficial. Ministrul Transporturilor a trimis corpul de control la Registrul Auto Român pentru a se verifica dacă toate procedurile legate de omologarea și de înmatricularea acestor autovehicule au fost respectate și au fost aplicate corect.

Totodată, cea mai mare platformă de vânzare online din România a scos aceste autovehicule de pe piață, cel puțin modelul care a fost implicat în incidentul din Capitală.

Concluziile raportului Corpului de control ar trebui să apară în câteva săptămâni și, cel mai probabil, se vor lua alte măsuri pentru siguranța populației. Totodată, continuă ancheta și în cazul incidentului din Capitală.

