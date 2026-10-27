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Video Monopostul LGM1, legenda curselor românești, renaște după 46 de ani: povestea mașinii uitate într-o curte din Argeș

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Legenda LGM1, primul monopost de curse din România, restaurat cu migală și pasiune. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Monopostul LGM1 a fost relansat la Brașov. Așa au denumit comuniștii prima mașină de curse de la noi din țară, construită în anul 1980. Monopostul de 110 cai putere a fost găsit într-o curte din Argeș de către fostul pilot Edwin Keleti. Mașina de curse trecuse pe la 8 proprietari până atunci.

Celebrul monopost este considerat o parte esențială a istoriei mașinilor de curse din România. A fost construit în perioada comunistă și a fost relansat după 46 de ani.

„În 1980, la Cluj, maestrul sportului, multiplul campion Laurențiu Moldovan, a îndrăznit să viseze mai mult decât cuprindea sistemul și când nu aveam televizoare, nu aveam programe tv, nu aveam benzină, nu aveam mâncare, nu aveam foarte multe chestii, el a reușit să facă primul monopost de formula Easter, destinat țărilor de Est, din România”, povestește Edwin Keleti, directorul sportiv al Federației Române de Automobilism Sportiv.

Fiecare bucățică a fost refăcută cu multă grijă și dedicare, după o fotografie. Tot procesul a durat șase ani.

„S-au făcut simulări, inclusiv desene. Atunci au început proiectul, în '80. Foarte interesant! Aș vrea să subliniez jantele, care sunt niște jante pe vers, dar nu sunt jantele originale, pentru că, pe vremea respectivă, nu puteai avea acces la aceste jante”, ...

„O să râdeți, dar cel mai dificil de făcut a fost parbrizul. Să găsești specialiștii, să îl formezi”, mai spune directorul sportiv al Federației Române de Automobilism Sportiv.

La relansare au fost prezenți zeci de pasionați de motorsport.

„Nu pot să zic decât că este fantastic că cineva și-a asumat răbdarea și nervii pentru a readuce în comunitatea asta de motorsport așa un proiect”, spune un domn.

„O bucurie să ajungem în sfârșit la relansarea monopostului!”, exclamă cineva.

„Muncă foarte multă depusă! Nu am mai văzut niciodată un astfel de monopost”, mărturisește un copil.

Monopostul de 110 cai putere a fost găsit într-o curte din Argeș de către fostul pilot Edwin Keleti. Mașina de curse trecuse deja pe la 8 proprietari la acel moment.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

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