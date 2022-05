O femeie de 63 de ani și-a construit singură o mașină electrică, fără să aibă cunoștinte de mecanică auto. Cât a costat-o

O bunică din Noua Zeelandă a transformat cu mâinile ei o rablă într-o mașină electrică, alimentată cu energie solară. A lucrat 8 luni la ea. Deja o conduce de trei ani și spune că funcționează fără probleme.

Îți trebuie și un dram de nebunie, recunoaște femeia, care s-a înhămat la acest proiect fără să aibă cunoștințe de mecanică auto. Ea le-a mulțumit companiilor petroliere pentru motivație.

Rosemary Penwarden, de 63 de ani, a transformat în autoturism electric o mașină veche de 29 de ani. A cumpărat o caroserie din 1993 din care a scos motorul cu ardere, pe care l-a înlocuit cu unul nou, electric.

În total, proiectul, inclusiv forța de muncă, a costat 24.000 de dolari.

Rosemary Penwarden: „Sunt foarte mândră de ce am reușit... Toate aceste companii, cărora eu și grupul meu Oil Free Otago ne opunem de mulți ani, m-au motivat să devin independentă de petrolul lor și să le arăt că nu este nevoie de ele aici. Am 63 de ani și doar faptul că am putut să fac toate astea cu mâinile mele, a fost incredibil.”

Editor : D.C.