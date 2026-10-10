Obligația prevăzută de lege pentru recuperarea permisului suspendat. Când se prelungește sancțiunea cu 30 de zile

Pentru a-și recupera permisul după suspendare, șoferii au, în anumite situații prevăzute de Codul rutier, obligația de a promova un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Examinarea se susține până la expirarea sancțiunii, iar nepromovarea sau neprezentarea în termenul legal prelungește perioada în care aceștia nu pot conduce.

Recuperarea permisului presupune respectarea unei proceduri care diferă în funcție de abaterea săvârșită, motiv pentru care durata sancțiunii nu este singurul aspect pe care conducătorii auto îl au de urmărit.

Ce abateri impun susținerea testului

Testul este obligatoriu când suspendarea stabilită prin procesul-verbal a fost aplicată pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

Aceeași obligație există pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea, trecerea pe roșu sau circulația pe sens opus, dacă abaterea a provocat un accident cu avarierea unui vehicul ori alte pagube materiale.

În lipsa unui asemenea accident, aceste încălcări nu impun, prin ele însele, susținerea testului. Promovarea poate fi însă necesară pentru solicitarea reducerii perioadei de suspendare, în cazurile în care legea permite acest lucru.

Testul este obligatoriu și atunci când dreptul de a conduce a fost suspendat pentru 180 de zile în urma soluționării unui dosar penal privind o infracțiune contra siguranței circulației, în condițiile prevăzute de Codul rutier.

Dispozițiile se aplică atât titularilor de permise eliberate de autoritățile române, cât și celor care dețin documente emise în străinătate.

Până când trebuie promovat examenul

În situațiile în care examinarea este obligatorie, șoferul trebuie să susțină și să promoveze testul până la expirarea perioadei de suspendare, pentru a evita prelungirea sancțiunii.

Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

Ce presupune examenul auto

Examinarea constă într-un test-grilă cu 15 întrebări din legislația rutieră. Pentru promovare, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 13 dintre ele, potrivit Regulamentului de aplicare a Codului rutier.

Se dă testul și după suspendarea permisului pentru viteză?

Depășirea vitezei maxime admise cu mai mult de 50 km/h, dar fără a depăși pragul de 70 km/h peste limită, atrage suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. În acest caz, șoferul nu este obligat să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație doar pentru a-și recupera permisul la expirarea sancțiunii.

Dacă dorește să solicite reducerea perioadei, promovarea examinării este însă necesară. Cu îndeplinirea celorlalte condiții legale și dacă nu există o situație care exclude reducerea, durata suspendării se scurtează cu o treime, de la 90 la 60 de zile.

Promovarea testului nu produce automat această modificare, fiind necesară aprobarea cererii, potrivit articolelor 102, 104 și 106 din OUG nr. 195/2002.

Pentru depășirea vitezei maxime admise cu mai mult de 70 km/h, dreptul de a conduce se suspendă pentru 120 de zile, fără posibilitatea reducerii acestei perioade prin promovarea testului.

Unde se susține examinarea

Din 1 iulie 2026, testul poate fi susținut la orice serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, atât în cazurile în care examinarea este obligatorie, cât și pentru solicitarea reducerii perioadei de suspendare.

La cerere, verificarea se poate desfășura într-una dintre limbile disponibile în România pentru proba teoretică a examenului de obținere a permisului

Editor : C.S.