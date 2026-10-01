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Operațiune de amploare pe piața auto: ANAF - Antifraudă declanşează Acţiunea ATOM, pentru verificarea comerţului cu mașini second-hand

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parcare masini
Foto Getty Images
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) declanşează controale la operatorii economici care realizează activităţi de comercializare şi/sau intermediere a autoturismelor second-hand, în cadrul acţiunii ATOM, care se va desfăşura la nivel naţional.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) declanşează Acţiunea ATOM - Analiza şi Trasabilitatea Operaţiunilor cu Maşini, acţiune desfăşurată la nivel naţional, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activităţi de comercializare şi/sau intermediere a autoturismelor second-hand. În prima etapă a acţiunii, în urma analizei de risc realizate la nivelul DGAF, au fost selectate 35 de entităţi, pentru care a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată de peste 38 milioane de euro”, se precizează într-un comunicat al ANAF.

Acţiunea are ca obiectiv principal verificarea modului în care activitatea economică efectiv desfăşurată este reflectată în documentele fiscale şi în evidenţele financiar-contabile ale operatorilor economici.

Inspectorii antifraudă vor urmări, în principal: concordanţa dintre autoturismele existente fizic în parcurile auto şi evidenţele operatorilor economici; provenienţa şi circuitul comercial al autoturismelor; achiziţiile intracomunitare realizate şi modul de declarare a acestora; respectarea condiţiilor legale pentru aplicarea regimului special de TVA aferent bunurilor second-hand; concordanţa dintre preţurile de comercializare practicate şi valorile înscrise în documentele fiscale; fiscalizarea integrală a vânzărilor şi înregistrarea veniturilor aferente.

Un element central al acţiunii ATOM îl reprezintă reconstituirea circuitului economic şi fiscal al autoturismului, susţine sursa citată.

„Acţiunea are în vedere, în special, riscurile asociate nedeclarării integrale a veniturilor, nefiscalizării unor operaţiuni de vânzare, diminuării valorii declarate a autoturismelor, aplicării necorespunzătoare a regimului special de TVA, diminuării nejustificate a marjei comerciale, declarării necorespunzătoare a achiziţiilor intracomunitare, existenţei unor diferenţe între stocul faptic şi cel scriptic, utilizării unor forme de intermediere care nu reflectă realitatea economică a operaţiunilor”, se precizează în documentul citat.

Selecţia operatorilor economici este bazată pe analiză de risc astfel că cele 35 de entităţi au fost selectate pe baza informaţiilor fiscale şi operative disponibile şi a indicatorilor specifici de risc aferenţi domeniului.

În cadrul analizei au fost avute în vedere, între altele, volumul autoturismelor oferite spre comercializare raportat la activitatea declarată, nivelul achiziţiilor intracomunitare realizate, regimul de TVA utilizat, diferenţe dintre informaţiile publice privind preţurile şi datele fiscale disponibile, precum şi neconcordanţele privind stocurile şi fluxurile comerciale.

În situaţia identificării unor încălcări ale legislaţiei fiscale, acestea vor fi documentate, iar pentru fiecare caz vor fi dispuse măsuri în funcţie de natura şi gravitatea faptelor constatate, subliniază ANAF.

Editor : A.P.

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