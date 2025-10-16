Live TV

(P) Ford accelerează electrificarea: Ecobonus de până la 9.600 de euro și leasing cu dobândă 0%!

Data publicării:
Banner advertorial Ford ECObonus_1920x1080
Din articol
Revoluția electrică Ford Bonusuri și pentru gama hibridă și comercială Angajamentul Ford România

Ford România face un pas important spre mobilitatea sustenabilă, extinzând și majorând programul Ford ECOBONUS, destinat întregii game de autoturisme electrice, hibride și vehicule comerciale. Scopul: acces mai ușor la tehnologie verde, oferte financiare avantajoase și livrare rapidă din stoc.

Revoluția electrică Ford

Programul oferă acum un Ecobonus de 9.600 de euro (TVA inclus) pentru achiziția oricărui model electric din stoc, valabil pentru persoane fizice și companii. În plus, Ford lansează un leasing financiar cu dobândă fixă 0%, creat special pentru vehiculele electrice și comerciale, permițând IMM-urilor să treacă la flote sustenabile fără costuri suplimentare.

Ford a conceput acest program pentru a demonta mitul prețurilor inaccesibile și a elimina birocrația. Clienții pot beneficia imediat de bonusul aplicat direct în showroom și pot pleca acasă cu mașina dorită.

Modele electrice cu prețuri remarcabile (Ecobonus inclus):

Ford Puma Gen-E – fabricat la Craiova, de la 23.500 de euro

Ford Explorer Electric – spațiu și confort pentru toată familia, de la 29.000 de euro

Ford Capri Electric – reinterpretarea unei legende, de la 31.400 de euro

Aceste prețuri nu includ ecotichetul RABLA in valoare de 18.500 lei destinat persoanelor fizice.

Bonusuri și pentru gama hibridă și comercială

Programul se extinde și la modelele hibride, cu Ecobonus între 6.000 și 12.000 de euro. Exemplul vedetă: Ford Kuga PHEV, cel mai vândut plug-in hibrid din România în ultimii 4 ani, beneficiază de până la 12.000 de euro discount total, prin dublarea ecotichetului RABLA.

Liderul pieței de vehicule comerciale (conform DRPCIV) oferă și pentru gama Ford Pro de modele elecrice un bonus pornind de la 4.700 de euro fără TVA.

Angajamentul Ford România

Prin această campanie, Ford reafirmă sprijinul pentru mobilitatea durabilă, producția locală și tranziția rapidă către vehicule cu emisii zero.

Descoperiți gama electrică Ford în showroom-urile din toată țara, testați modelele și profitați de cele mai competitive oferte de pe piață. Acum este momentul să treceți la viitorul mobilității!

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
mana introduce card in atm, close up
3
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
bani-lei-1536x866
4
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
florentina ionita radu 3
Șefa Spitalului Militar Central, prima femeie-general din istoria...
telefon si inteligenta artificiala
Daniel David anunță un ghid pentru folosirea inteligenței artificiale...
sfinxul din bucegi si turisti
Peste jumătate din români sunt convinși că în România există locuri...
Ultimele știri
De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic. Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie
SRI anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturile din România
„Conceptul de apărare totală”. Cum se pregătește Suedia pentru un eventual război cu Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Programul Ford Ecobonus_1920x1080
(P) Ford România majorează la 9.600 euro valoarea programului Ecobonus pentru mașini electrice
GBU-57 B2
Cum au efectuat SUA operațiunea Midnight Hammer din Iran: 14 bombe anti-buncăr, peste 120 de avioane și zeci de rachete de croazieră
Ford Cologne - Electric car Explorer
Concedieri la Ford: mii de locuri de muncă de la fabricile din Europa vor fi desființate
profimedia-0246172236
Ford și Mazda avertizează șoferii unor modele de vehicule în legătură cu probleme la sistemul de airbag. Pericol potențial letal
Aripa avionului Boeing 737 8. Foto: boeing.com
TAROM cumpără două dintre controversatele avioane Boeing 737 MAX. Problemele semnalate la aeronave
Partenerii noștri
Pe Roz
Behati Prinsloo, care a defilat pentru Victoria’s Secret, criticată dur de fani: „Nu am recunoscut-o!”...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Refuzul actului adiţional la muncă. Ce poate să îţi impună angajatorul?
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
George Copos a scos 20.000.000 € din buzunar: ”O moştenire pe care o lăsăm pentru următorii 50 de ani” FOTO
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
De ce a murit Diane Keaton. Familia actriței a dezvăluit cauza decesului
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”