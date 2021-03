(P) Preț asigurare influențat de Social Media? Implicațiile FOMO la volan

Șoselele sunt inundate de tot mai mulți șoferi tineri care sunt constant pe telefoane, în disperarea de a verifica și posta pe conturile sociale în timp ce șofează. Această tendință deranjantă la volan pune în pericol siguranța tuturor participanților la drum. Nu doar că riști să ajungi la un pret asigurare auto destul de mare dacă te implici într-un accident generat de această hiperconectare, dar poți intra într-un alt participant la trafic și să produci pagube serioase.

Dincolo de asigurările auto, influența pe care neatenția la volan o are asupra unui pret CASCO crescut și alte câteva motive pentru care merită să fii atent, fenomenul FOMO – fear of missing out – care în traducere liberă presupune această teamă de a nu rata ceva în Social Media produce daune serioase atât fizice, cât și psihice.

În continuare urmează să îți prezentăm implicațiile fenomenului FOMO la volan, care este legătura dintre această hiperconectare din dorința de a nu rata nimic și un pret asigurare auto crescut. Iar dacă te interesează să îți reînnoiești RCA-ul, te invităm să descoperi cele mai mici oferte de pret asigurare sau pret CASCO cu ajutorul unui calculator asigurare online, pus la dispoziție de Pint.ro.

Mania Social Media la volan și implicațiile ei

În ziua de astăzi, trăiești fără doar și poate într-o eră complet digitală, în care petreci tot mai mult timp pe telefon. De la utilizarea constantă a Internetului prin care poți să închei aproape orice online și chiar să verifici pret asigurare auto până la apeluri telefonice, mesaje text și mesagerie vocală.

Notificările pe care utilizatorii le primesc constant și ideea de mesagerie instantă îi încurajează pe șoferi să își verifice în mod regulat telefoanele din teama de a nu rata actualizări importante, dar fără să conștientizeze implicațiile pe care această manie Social Media o are asupra vieții lor, dar și asupra costurilor pe care le vor avea de plătit. Costuri ce includ pret asigurare auto obligatorie, pret CASCO și alte tipuri de asigurări pe care le poți afla rapid cu ajutorul unui calculator asigurare.

Haide să facem împreună un exercițiu de imaginație. Cât timp petreci la volan pe telefonul mobil? A se exclude, bineînțeles, folosirea dispozitivului cu scop de GPS. Vei fii surprins să afli că petreci atât de mult timp pe mobil și că ești atât de fixat pe citirea notificărilor, încât ajungi să ai un stil distras de a conduce.

Deși sigur ești conștient de pericolul asociat utilizării telefonului mobil la volan, se mai întâmplă să riști în continuare viața ta, dar și pe a celorlalți participanți la trafic pentru a răspunde la un mesaj, a verifica Facebook-ul ori Instagramul sau pur și simplu pentru un selfie în Social Media.

Din FOMO ajungi să fii distras la volan

Utilizarea Snapchat, Instagram și a altor platforme sociale în timpul șofatului devine din ce în ce mai frecventă și distrage incredibil șoferii. Un șofer care călătorește cu 50 km/h va parcurge 100 de metri complet orb dacă își ia ochii de pe drum la fiecare 5 secunde pentru a acorda atenție rețelelor sociale. În aceste scurte momente de distragere a atenției, s-ar putea produce lucruri cu adevărat grave.

Ce este FOMO?

Cunoști obiceiul de a-ți verifica telefonul imediat ce primești o notificare text sau în Social Media? Sau nevoia de a rămâne conectat în permanență cu prietenii tăi în diverse grupuri de discuții care emit notificări interminabile? Iată, deja discutăm despre FOMO.

Am tot menționat până acum acest fenomen împrumutat din limba engleză. Acronimul face referire la fear of missing out, care literal s-ar traduce în frica de a nu pierde ceva. Cu toate acestea, psihologii fac trimiteri la o anumită presiune pe care oamenii o simt atunci când primesc o notificare pe care nu o pot verifica imediat.

Din această hiperconectare se pierde mare parte din atenția acordată traficului și situațiilor provocate de participanții la trafic. Stilul de viață mereu conectat poate avea consecințe grave și chiar mortale.

Am alcătuit o listă cu implicațiile FOMO la volan

Când ești distras constant de telefon la volan, ești conștient că nu se pot întâmpla lucruri bune. Atenția distributivă nu se aplică în niciun caz în timpul condusului. Tocmai de aceea, am pregătit motivele pentru care nu ar trebui să te mai preocupe telefonul mobil în timp ce conduci.

De la cele mai ușoare implicații la cele mai grave, fenomenul FOMO este un aspect real de care tot mai mulți șoferi se lovesc în trafic. Fie că ei sunt autorii acestui comportament nociv, fie că întâlnesc alți șoferi neatenți din cauza verificării constante a telefonului mobil.

Este puțin probabil să respecți limita de viteză

Când conduci și în același timp verifici și telefonul mobil este mai degrabă probabil să nu îți ajustezi viteza la traficul real, fiindcă atenția ta este doar superficial îndreptată spre șofat. Viteza prea mare și chiar și cea prea mică poate provoca ciocniri și alte neplăceri pe care dacă ești atent la trafic le poți evita cu ușurință!

Ești mai puțin conștient la ceilalți participanți la trafic

Lipsa atenției totale la trafic te face mai vulnerabil la posibilele reacții de moment ale celorlalți participanți la trafic. Așa că, dacă ești pe telefon în timp ce conduci, s-ar putea să nu mai fii la fel de atent la schimbarea direcției de mers a altor șoferi mai grăbiți.

Devine mai dificil să păstrezi banda

Din lipsa de concentrare cauzată de telefonul mobil, va fi mai dificil să păstrezi banda și s-ar putea să direcționezi mașina stânga-dreapta fără ca măcar să îți dai seama.

Incidența mai mare a accidentelor auto

Poate cea mai evidentă consecință a utilizării telefonului mobil la volan este chiar provocarea daunelor. Din neatenție, îți poți lua ochii o fracțiune de secundă de la trafic și chiar în acel moment să vină un alt participant la trafic cu viteză și să te ciocnești cu el.

Pret asigurare mai mare

Cumulul accidentelor presupune și un cost mai mare pentru pret asigurare RCA și pret asigurare CASCO. De ce să plătești mai mult când poți foarte simplu să fii un șofer disciplinat și să respecți toate regulile prestabilite. Obține RCA și CASCO la prețuri mici, fără suprataxe cu ajutorul unui calculator asigurare disponibil pe platforma celor de la Pint.ro!

Distragerea atenției de la drum pentru doar o fracțiune de secundă pentru a verifica notificările de pe mobil poate distruge totul pentru totdeauna. Ai grijă de tine și de cei din jurul tău și evită să stai pe telefon cât timp conduci!