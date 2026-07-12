Atenție atunci când cumpărați o mașină secondhand! Specialiștii avertizează că aceste autoturisme pot avea, printre altele, kilometrajul modificat, iar riscul este mai mare decât cred mulți cumpărători, mai ales la cele electrice. „Costurile cele mai mari aici sunt la baterii”, avertizează experții auto, care recomandă verificarea istoricului mașinii înainte de achiziție și efectuarea unei inspecții tehnice într-un service autorizat.

Mașinile diesel conduc topul fraudării kilometrajului, dar escrocii nu țin cont de tipul autoturismului.

„Nu au scapat nici cele hibride, nici cele electrice. La mașinile electrice, costurile cele mai mari sunt la baterii care, după un anumit număr de kilometri, nu mai au autonomia dată, de fapt”, explică Andrei Dijmărescu, reprezentantul unui service auto din Târgu Jiu.

Deși mașinile hibrid se confruntă mai rar cu acest tip de fraudă, kilometrajul le este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri, o valoare aproape egală cu cea a mașinilor pe motorină.

„Îi face cam în 10 ani. După 100.000 de kilometri, la majoritatea mașinilor intervin costurile de reparații: suspensie, frâne, cutii de viteze - încep să cam cedeze”, mai spune Andrei Dijmărescu.

Verificarea istoricului mașinii înainte de achiziție și efectuarea unei inspecții tehnice într-un service autorizat pot scăpa cumpărătorii de costurile uriașe de reparație.

„Există platforme autorizate. Sunt și reprezentanțele care vă pot ajuta, contracost, citind memoria cheii, memoria cutiei de viteze, unde se va vedea diferența de kilometri dați”, completează Andrei Dijmărescu.

Numărul mediu de kilometri dați inapoi

sursa: analiză Car Vertical

Diesel - 97.270 km

Hibrid - 96.163 km

Electric - 75.298 km

Benzină - 66.798 km

Florin are 35 de ani, iar în 2023 și-a cumpărat o mașină secondhand, pentru că nu avea suficienți bani pentru una nouă. Nu i-a verificat kilometrajul, dar a investit în mașină ca să fie sigur că nu se strică.

„Am recondiționat turbina și am schimbat consumabile, ca să mă asigur că totul funcționează perfect”, spune tânărul.

„În cazul unei mașini secondhand, kilometrajul dat înapoi nu e singura problemă pe care puteți să o întâmpinați. De exemplu, aceasta ar fi putut să fie implicată în accidente rutiere, iar structura caroseriei să fie grav afectată. În acest caz, dumneavoatră ați putea să fiți în pericol, fără să vă dați seama”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Poți să iei o mașină făcută din patru bucăți”, avertizează un tânăr.

„Dacă o iei de la cineva cunoscut, o iei pe încredere. Dacă nu, o verifici”, e de părere altcineva.

În primele șase luni ale anului 2026, cea mai mare creștere pe piața mașinilor secondhand a fost înregistrată la cele electrice.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia