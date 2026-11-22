O instanţă din Haga a interzis vineri comercializarea în Uniunea Europeană a SUV-ului chinezesc BYD Ti7, după ce a constatat, printr-o hotărâre provizorie, că designul acestuia încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Jaguar Land Rover (JLR) asupra modelului Defender, transmite Reuters.

Jaguar Land Rover, companie controlată de grupul indian Tata Motors, a deschis procesul la începutul acestui an, după ce BYD a anunţat pe site-ul său britanic că SUV-ul Ti7, cu şapte locuri, poate fi comandat, iar livrările urmau să înceapă în ianuarie 2027, notează News.ro.

Modelul Fangchengbao Ti7 a fost lansat în China anul trecut şi prezintă, potrivit instanţei, elemente de design caracteristice şi distinctive ale Land Rover Defender. Printre asemănările identificate de presa auto se numără caroseria cu forme pătrăţoase, plafonul plat, pasajele roţilor cu contur rectangular şi designul haionului.

BYD Ti7

Judecătorul a stabilit că interdicţia de comercializare în UE va intra în vigoare la o săptămână după pronunţarea hotărârii, având în vedere că BYD nu are în prezent planuri concrete de introducere a modelului pe piaţa comunitară.

Instanţa a interzis, de asemenea, producerea SUV-ului Ti7 la noua fabrică BYD din Ungaria, până la soluţionarea litigiului privind proprietatea intelectuală. Unitatea urmează să înceapă producţia de serie la începutul anului viitor.

Hotărârea nu se aplică însă filialei BYD din Regatul Unit, deoarece instanţa olandeză a stabilit că nu are jurisdicţie asupra acesteia.

Jaguar Land Rover a transmis că îşi protejează drepturile de proprietate intelectuală şi recurge la acţiuni în justiţie atunci când este necesar, precizând că procesul este în desfăşurare.

Land Rover Defender

BYD a respins categoric decizia şi a anunţat că va formula apel. Compania chineză susţine că Ti7 este rezultatul propriilor activităţi independente de proiectare şi că nu încalcă drepturile Jaguar Land Rover.

Litigiile între marii producători auto europeni şi chinezi privind copierea designului sunt relativ rare, iar pronunţarea unei asemenea interdicţii într-o etapă preliminară a procesului este neobişnuită.

Defender este cel mai popular model al Jaguar Land Rover, cu vânzări globale de peste 100.000 de unităţi în 2025.

BYD şi-a extins rapid prezenţa în Europa după intrarea pe piaţă, la sfârşitul anului 2022. Potrivit datelor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), vânzările companiei au depăşit 280.000 de vehicule în primele nouă luni din 2026, mai mult decât dublu faţă de perioada similară a anului trecut, depăşind volumele înregistrate de Ford, Tesla şi Nissan.

Editor : B.E.