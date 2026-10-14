Producătorii auto chinezi îşi extind fabricile în Europa. Scade eficiența măsurilor anunțate de UE pentru protejarea industriei auto

Producătorii auto chinezi își accelerează investiţiile în fabrici şi reţele de furnizori din Europa, anticipând noile reguli europene privind utilizarea componentelor produse local. Strategia riscă să reducă eficienţa măsurilor prin care Uniunea Europeană încearcă să îşi protejeze industria auto în faţa concurenţei din China.

Regulile „Made in Europe”, incluse în proiectul Industrial Accelerator Act, urmăresc stimularea producţiei europene şi obligarea companiilor străine să utilizeze mai multe componente şi servicii locale. Iniţiativa intervine în contextul creşterii cotei de piaţă a constructorilor chinezi, care caută noi oportunităţi de dezvoltare în Europa, după intensificarea războiului preţurilor şi încetinirea vânzărilor pe piaţa internă, relatează Reuters, citată de Agerpres.

La Salonul Auto de la Paris, constructorul chinez Changan a anunţat că intenţionează să producă 180.000 de automobile anual în Europa până în 2028 şi 350.000 până în 2030. Compania speră să înceapă producţia europeană la începutul anului 2027 şi negociază deja cu furnizori şi constructori locali.

Xpeng, Chery şi GAC pregătesc, de asemenea, extinderea producţiei şi a lanţurilor de aprovizionare în Europa, în timp ce grupul Magna fabrică deja automobile electrice Xpeng în Austria.

Proiectul european a provocat însă dispute privind definirea producţiei locale, deoarece forma actuală exclude ţări precum Turcia, Marea Britanie şi Maroc, integrate în industria auto europeană. Asociaţia exportatorilor auto din Turcia susţine că industria sa sprijină 250.000 de locuri de muncă în UE, iar peste jumătate din valoarea componentelor utilizate la furgonetele electrice Ford Transit produse în Turcia provine de la furnizori europeni.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, susţine iniţiativa „Made in Europe”, în timp ce analiştii avertizează că producătorii chinezi se adaptează mai rapid decât autorităţile europene.

După introducerea taxelor vamale pentru automobilele electrice fabricate în China, în octombrie 2024, numeroase companii şi-au orientat oferta către hibridele plug-in, neafectate de aceleaşi tarife. Specialiştii consideră că noile reguli vor îngreuna expansiunea constructorilor chinezi, dar nu o vor opri.

Editor : M.B.