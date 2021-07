Profilul șoferului român care provoacă accidente. Psiholog: „Este imatur emoțional, orgolios și agresiv”

Accidentele în lanț din ultimele zile de pe autostrăzile din România se explică prin lipsa de maturitate emoțională și dependența de adrenalină a multora dintre șoferii români. E concluzia unor specialiști în conducere defensivă care au mers, alături de o echipă Digi24, pe autostradă și în traficul aglomerat din Capitală. Și au analizat, într-un experiment inedit, subiecții chiar în teren.

Emil Răzvan Gâtej, specialist siguranță rutieră: Uite, prima greșeală pe care o sesizăm - ne-a ieșit din spate, ne-a depășit pe o linie continuă, deci nu respectăm semnalizarea.

Emil Răzvan Gâtej este doctor în psihologie, specialist în siguranță rutieră și conducere defensivă. Am mers împreună pe autostradă, spre mare, să vedem ce au învățat șoferii după carambolul uriaș cu 150 de mașini și ancheta deschisă de poliție în cazul zecilor de șoferi prinși mergând pe contrasens, pe A2. Am parcurs 30 de kilometri pe șoseaua de mare viteză, timp în care am avut parte de flash-uri, depășiri pe dreapta, claxoane și înjurături.

Emil Răzvan Gâtej, specialist siguranță rutieră: Este imatur emoțional, se joacă, are impresia că condusul este o joacă și că el trebuie să ajungă primul. Avem foarte mari probleme în zona aceasta, nu se pune în locul celuilalt, nu se gândește că cel care iese de pe o bandă ar avea nevoie și el să se înscrie în trafic. Este un șofer care nu suportă să fie învins, pe fondul imaturității emoționale, este orgolios. Este agresiv, altă caracteristică psihologică.

Polițiștii de pe Autostrada Soarelui i-au depistat pe cei care au mers pe contrasens, pe banda de urgență. Unul a rămas deja fără permis 60 de zile.



Georgian Drăgan, purtător de cuvânt Poliția Română: Persoanele depistate până la acest moment au motivat faptul că au observat un eveniment rutier pe Autostrada A2 și au încercat să evite o eventuală aglomerație și au întors pe acea bretea care face legătura între Autostrada A4 și Autostrada A2 și au mers pe contrasens.

Despre acest gen de șofer, psihologul Eduard Puiu spune că e genul de om care consideră că nimic rău nu i se poate întâmpla lui.

Eduard Puiu, psiholog: Sunt oameni dependenți de adrenalină și atunci viteza combinată cu muzica dată foarte tare în mașină creează un soi de adicție. Sunt oameni care au altfel de deprinderi la volan și anume de a depăși foarte mult, de a se băga în fața altora în așa fel încât să-și testeze aceste capacități, dar capacitatea lor de a conștientiza riscul este foarte redusă.

România este pe primul loc în Uniunea europeană la numărul de victime ale accidentelor rutiere. Anual, 85 de români dintr-un milion își pierd viațape șosele, dublu față de media UE.

