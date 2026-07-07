Programul Rabla 2026 va fi lansat fără condiția ca mașina nouă cumpărată să fie fabricată în UE. Care este valoarea voucherelor

Programul Rabla 2026 va fi lansat la sfârșitul acestei luni, cu condițiile de anul trecut. Ministerul Mediului a eliminat regula care limita ajutorul doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană, pentru că această condiție putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin trei luni.

Totuși, criteriul privind originea mașinilor eligibile ar putea reveni din 2027, după ce vor fi purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, anunță ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

„Unul din obiectivele Ministerului Mediului este ca Programului Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin, aflat în transparență chiar zilele acestea. Răspunsurile primite de la unele autorități publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni de zile pentru a analiza noul ordin propus de Ministerul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto.

De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută și aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În același timp, nu renunțăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuțiile tehnice, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene, în perioada imediat următoare pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor”, a scris Buzoianu pe Facebook.

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Bugetul alocat pentru persoanele fizice este de 300 de milioane de lei, iar condițiile de eligibilitate vor fi cele de anul trecut. Astfel, cei care casează o mașină veche primesc 18.500 lei pentru achiziția unui model electric, 15.000 lei pentru un plug-in hibrid, 12.000 lei pentru cel hibrid, 10.000 lei pentru mașini pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.

Editor : M.B.