„Rabla 2025”. AFM transferă 45 de milioane de lei de la mașini electrice la cele cu motoare termice. Când se fac înscrierile

Data publicării:
Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunţat marţi Administraţia Fondului pentru Mediu.

„În contextul cererii ridicate pentru achiziţia de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete şi autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecţionarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice”, precizează AFM într-un comunicat de presă.

Potrivit instituției, solicitanţii persoane fizice se vor putea înscrie în aplicaţia informatică începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile. De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil, potrivit Agerpres.

„Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului - pentru autovehicule pe benzină sau hibride - pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante”, a declarat, în comunicat, preşedintele AFM, Florin Bănică.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului este următoarea: 18.500 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Programul „Rabla” din acest an, pentru persoane fizice, are un buget total de 200 de milioane de lei, iar fondurile destinate autovehiculelor noi cu combustie internă, motocicletelor şi celor cu sistem de propulsie hibrid s-au epuizat în data de 30 septembrie 2025, în doar 13 minute de la lansare.

