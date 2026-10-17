Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție

Limita de viteză montată pe același suport cu indicatorul care anunță intrarea într-o localitate nu își pierde valabilitatea după prima intersecție. Deși regula generală anulează majoritatea restricțiilor de circulație la primul nod rutier, legea prevede o excepție clară pentru acest caz: reducerea de viteză se aplică pe tot sectorul de drum până la ieșire, dacă nu este modificată de alte indicatoare.

Amplasarea indicatoarelor rutiere stabilește atât locul din care șoferii trebuie să respecte o restricție, cât și porțiunea de drum pe care aceasta rămâne obligatorie. Regulile diferă în funcție de asocierea cu alte semne de circulație și de informațiile înscrise pe panourile adiționale.

Până unde rămâne valabilă restricția de viteză

Potrivit articolului 66 alineatul (6) din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, indicatoarele de interzicere sau de restricție produc efecte din dreptul amplasării. În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului vizat sau a unor indicatoare care să anunțe sfârșitul interdicției ori al restricției, valabilitatea acestora încetează la cea mai apropiată intersecție.

Același alineat prevede însă o excepție pentru indicatoarele instalate împreună cu cel care anunță intrarea într-o localitate. În această situație, restricția se aplică pe drumul respectiv până la indicatorul „Ieșire din localitate”, cu excepția locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

De exemplu, dacă limita de 40 km/h este semnalizată împreună cu intrarea în localitate, șoferii care continuă pe același drum nu pot depăși acest plafon nici după traversarea intersecțiilor, în absența unei semnalizări care modifică reglementarea.

Valoarea înscrisă pe indicator reprezintă limita maximă admisă, fără a impune menținerea unei viteze constante. Restricția se aplică pe drumul astfel semnalizat și nu se extinde automat asupra străzilor secundare din localitate.

Viteza maximă permisă în lipsa unei semnalizări distincte

În localități, limita generală de viteză este de 50 km/h și se aplică inclusiv atunci când la intrare nu există un indicator care să precizeze acest plafon. Șoferii trebuie însă să respecte orice altă limită instituită prin semnalizarea rutieră.

Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, administratorul poate stabili, cu avizul poliției rutiere, limite de viteză mai mari pentru autovehiculele din categoriile A și B, fără a depăși 80 km/h, potrivit articolului 49 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Pe ce benzi se aplică indicatoarele și unde sunt amplasate cele de avertizare

Potrivit articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, semnificația unui indicator este valabilă pe întreaga lățime a părții carosabile deschise circulației conducătorilor cărora li se adresează. Dacă acesta este instalat deasupra unei benzi sau a mai multora, se aplică numai celor astfel semnalizate.

Pentru indicatoarele de avertizare, Regulamentul stabilește distanțele de amplasare înaintea locului periculos: cel mult 50 de metri în localități, între 100 și 250 de metri în afara acestora, respectiv între 500 și 1.000 de metri pe autostrăzi și drumuri expres.

Dacă particularitățile terenului impun montarea la o distanță mai mare, sub indicator trebuie instalat un panou adițional care precizează distanța până la începutul locului periculos. Pe autostrăzi și drumuri expres, acesta este obligatoriu în toate cazurile. Când sectorul periculos depășește 1.000 de metri, se montează și panoul care indică lungimea porțiunii vizate.

Editor : C.S.