Live TV

Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție

Data publicării:
Viteza maximă în localitate. Inquam Photos Cornel Putan
Viteza maximă în localitate. Inquam Photos Cornel Putan
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Până unde rămâne valabilă restricția de viteză Viteza maximă permisă în lipsa unei semnalizări distincte

Limita de viteză montată pe același suport cu indicatorul care anunță intrarea într-o localitate nu își pierde valabilitatea după prima intersecție. Deși regula generală anulează majoritatea restricțiilor de circulație la primul nod rutier, legea prevede o excepție clară pentru acest caz: reducerea de viteză se aplică pe tot sectorul de drum până la ieșire, dacă nu este modificată de alte indicatoare.

Amplasarea indicatoarelor rutiere stabilește atât locul din care șoferii trebuie să respecte o restricție, cât și porțiunea de drum pe care aceasta rămâne obligatorie. Regulile diferă în funcție de asocierea cu alte semne de circulație și de informațiile înscrise pe panourile adiționale.

Până unde rămâne valabilă restricția de viteză

Potrivit articolului 66 alineatul (6) din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, indicatoarele de interzicere sau de restricție produc efecte din dreptul amplasării. În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului vizat sau a unor indicatoare care să anunțe sfârșitul interdicției ori al restricției, valabilitatea acestora încetează la cea mai apropiată intersecție.

Același alineat prevede însă o excepție pentru indicatoarele instalate împreună cu cel care anunță intrarea într-o localitate. În această situație, restricția se aplică pe drumul respectiv până la indicatorul „Ieșire din localitate”, cu excepția locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

De exemplu, dacă limita de 40 km/h este semnalizată împreună cu intrarea în localitate, șoferii care continuă pe același drum nu pot depăși acest plafon nici după traversarea intersecțiilor, în absența unei semnalizări care modifică reglementarea.

Valoarea înscrisă pe indicator reprezintă limita maximă admisă, fără a impune menținerea unei viteze constante. Restricția se aplică pe drumul astfel semnalizat și nu se extinde automat asupra străzilor secundare din localitate.

Viteza maximă permisă în lipsa unei semnalizări distincte

În localități, limita generală de viteză este de 50 km/h și se aplică inclusiv atunci când la intrare nu există un indicator care să precizeze acest plafon. Șoferii trebuie însă să respecte orice altă limită instituită prin semnalizarea rutieră.

Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, administratorul poate stabili, cu avizul poliției rutiere, limite de viteză mai mari pentru autovehiculele din categoriile A și B, fără a depăși 80 km/h, potrivit articolului 49 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Pe ce benzi se aplică indicatoarele și unde sunt amplasate cele de avertizare

Potrivit articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, semnificația unui indicator este valabilă pe întreaga lățime a părții carosabile deschise circulației conducătorilor cărora li se adresează. Dacă acesta este instalat deasupra unei benzi sau a mai multora, se aplică numai celor astfel semnalizate.

Pentru indicatoarele de avertizare, Regulamentul stabilește distanțele de amplasare înaintea locului periculos: cel mult 50 de metri în localități, între 100 și 250 de metri în afara acestora, respectiv între 500 și 1.000 de metri pe autostrăzi și drumuri expres.

Dacă particularitățile terenului impun montarea la o distanță mai mare, sub indicator trebuie instalat un panou adițional care precizează distanța până la începutul locului periculos. Pe autostrăzi și drumuri expres, acesta este obligatoriu în toate cazurile. Când sectorul periculos depășește 1.000 de metri, se montează și panoul care indică lungimea porțiunii vizate.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
cernavoda
5
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Luminile de avarie. Inquam Photos George Călin
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute de Codul rutier
Banda de urgență. Inquam Photos Virgil Simonescu
Când ai voie să folosești banda de urgență. Greșeala pentru care permisul se suspendă 90 de zile
osaka
Limită de viteză redusă la 30 km/h pe străzile înguste din Japonia. Măsura vizează aproximativ 870.000 de kilometri de drumuri
Indicatorul cu o săgeată roșie și una neagră. Foto Getty Images
Indicatorul cu două săgeți care îi poate încurca pe șoferi în trafic. Cine are prioritate și cum se aplică regula
Limite de viteză în localitate. Foto Getty Images
Limitele de viteză din România. Când poți circula cu 80 km/h în localitate și ce reguli se aplică pe fiecare categorie de drum
Recomandările redacţiei
profimedia-1113479940
De ce continuă să crească prețurile în România și cum afectează...
avion-f-18-al-spaniei-profimedia-0985243379
Mesaj RO-Alert în județul Tulcea: două avioane F-18 spaniole...
calorifer rece
Facturile mari țin caloriferele reci. Românii amână să dea drumul la...
Cristela MARIO
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui...
Ultimele știri
Liberalii decid sâmbătă cum se vor poziţiona faţă de Guvernul Niculescu. Părerile sunt împărţite în PNL
Trump a suspendat noile sancțiuni împotriva Rusiei pe care le-a promulgat recent, invocând interesul național
Canada: Alegătorii din provincia Alberta vor fi consultaţi luni în legătură cu începerea separării de restul ţării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are...
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla rămân fără indemnizațiile de merit! El e omul care i-a scris președintelui Nicușor Dan să...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Harta politică a peluzelor din Europa. Nazism, antifascism și războaie între ultrași. Ce se ascunde în...
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Care pensionari au luat 600 de lei plus la pensie în septembrie? Unde sunt cele mai mici pensii din țară?
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro